😝😝😝 ASI, la Presidente Pignetti si sente stalkerata da CasertaCe. Bene, evasa la cacciata del giorno risponda a queste tre prime domande che servono al popolo

AVERSA (Gianluigi Guarino) – Dunque, se una Procura della Repubblica indaga il Presidente di un Consorzio costituito da soggetti pubblici ed un giornalista ci scrive degli articoli sopra, solo per il fatto che quel giornalista è impegnato come imputato in un processo penale ed in uno civile (il terzo è già stato sotterrato da un’archiviazione, e l’unico in campo è arrivato alle fasi finali delle discussioni), il Presidente di questo ente pubblico che amministra la potestà di spesa sul danaro dei cittadini sta subendo un’azione di “stalking e minaccia in vista di processi”.



ed alla luce della nota dell’ASI pervenuto al protocollo il 28.02.2019 n. 2150

Questo ha scritto la Presidentein un post che pubblichiamo in alto nella sua versione integrale.Però, non ci deve credere neppure lei a quello che scrive, se è vero come è vero che, dimostrando ancora una volta di non conoscere bene il carattere del sottoscritto, cappa, spada e petto in fuori, costi quel che costi, anche la galera, per difendere i principi in cui crede, non ha il coraggio di riportare le mie generalità. Pensando, forse, che io faccia parte della categoria di coloro i quali, non avendo argomenti seri da opporre, battano i piedini per terra e sciorinino querele.Il nome, Presidente Pignetti, lei lo può fare.Perché l’ultima cosa che io farei è quella di querelarla. Prima di tutto perché da retrograda sessista non la farei dinanzi a cotanta beltade. Secondo perché da classista culturale che in certi frangenti sa anche sentire la puzza sotto al suo naso, non lo potrei fare di fronte a stupidaggini come quelle che lei ha scritto oggi.Sa il segno dell’effetto di queste sue uscite? Si tratta di un effetto positivo. Perché abbiamo riempito già quindici righe senza affrontare le questioni serie. Come ho scritto ieri al suo amico ispiratore e ‘creatore’, che non essendo stato capace di capire il sottoscritto in cinque o sei anni di profonda amicizia, non l’ha potuto certo spiegare a lei, se avete le palle lì all’ASI, mi consenta Presidente Pignetti, la voglio legittimare e sdoganare dal cliché di Barbie con questa frase virile, contrapponete argomento ad argomento.Se avete le palle replicate. Nel merito però. Senza nascondere l’inconsistente leggerezza dietro a queste puttanate dello stalking e delle vicende processuali mie che sono state sempre determinate da uno e un solo reato, cioè la diffamazione a mezzo stampa frutto di una espressione immateriale di opinioni spesso dure indirizzate sempre e comunque a titolari di cariche pubbliche, eCasertaCe non è un luogo idilliaco. Qui ci si confronta, ci si contrasta, si litiga per difendere idee e non lotti di potere. Qui ci si scazzotta con lealtà, guardandosi in faccia, e poi si beve una birra insieme.Risponda, Presidente Pignetti, e nulla che lei scriverà sarà censurato.54.000€ presi non dal suo conto corrente, ma dalle tasse del Consorzio che contengono pubblico danaro che lei, Presidente Pignetti, altro che stalkerizzata, qua di stolkerizzati ci sono questi fessi di cittadini casertani, ha utilizzato per dispensare incarichi. L’ultimo dei quali finanche all’avvocato, bravissimo ragazzo, ma onestamente… vabbè, che ne parliamo a fare.Presidente Pignetti, lei crede veramente nella fondatezza e nella adamantina validità amministrativa della determina con la quale si concede gratuitamente un terreno alla signora, imprenditrice appartenente a questa nota famiglia aversana che ha trovato da tempo in Stefano Graziano la sua stella polare in cambio di una non meglio precisata dismissione della vecchia ferrovia o lavori a carico dell’impresa della citata signora Pozzi?Lei crede veramente, e se ci crede ci risponda se ha argomentazioni valide da opporre, che replicare con un diniego alla richiesta dei signori, gli ex o ancora coltivatori di asparagi divenuti forse gli immobiliaristi più facoltosi d’Italia, i, sia stata la strada giusta per garantire la piena rispondenza dell’atto erogato dall’ente che lei presiede a quei principi di trasparenza amministrativa che dovrebbero illuminare il suo cammino?Perché se è convinta, e a quel punto se ci convince siamo disposti ad ammettere di aver sbagliato,E a noi non risulta che questo si possa fare, e siccome non ci risulta, esprimiamo la nostra perplessità, garantendo a lei e a chiunque ampia facoltà di replica, con buona pace dello stalkeraggio.Sa, Presidente Pignetti, che cosa ha comportato quel diniego alla richiesta dei coltivatori di asparagi divenuti milionari? Questa volta non lo scriviamo noi, ma ci limitiamo a riportare testualmente un bellissimo passaggio contenuto in un documento, il ricorso al TAR presentato da una cittadina di Carinaro e su cui ci soffermeremo nei prossimi giorni.“[…] la Nota dello S.U.E. del Comune di Carinaro, prot. n. 2381 del 06.03.2019, nella quale è stato espresso parere favorevole, visto il dettato normativo del D.P.R. n. 160/2010, alla luce degli artt. 36 e 37 delle norme di attuazione del vigente P.T.C.P., per il quale l’intervento è stato ritenuto conforme per dimensionamento[…]”.Che ‘la luce’, dunque, sia con lei, Presidente Pignetti. Siccome fino a prova contraria non dubiteremo della sua buona fede, le diciamo e le ribadiamo che il suo ottimo curriculum non è adatto alla funzione che svolge. Per cui, non sappiamo quale sia la sua dimistichezza con la filosofia e con il principio di Giovan Battista Vico,, cioè con quel diniego voleva perseguire un obiettivo di legittimità e invece ne ha, ripetiamo, non volendo, fino a prova contrari, aperto la strada ad una delle operazioni più spregiudicate, più incredibili che la storia del business alla casertana, che pure contiene altri campi luminosissimi, abbia mai prodotto. Come abbiamo dimostrato nelle puntate dell’inchiesta dedicata alla maxi concessione, firmata dal commissario prefettizioalla Marican Vega S.r.l. della famiglia Canciello ( LEGGI QUI ).Potremmo porle altre decine di domande, e non è detto che non lo faremo nei prossimi giorni.Per quanto riguarda, invece, il resto del suo post cosa dobbiamo fare? Più di pubblicarlo integralmente non si può. Mica ci possiamo mettere con la bacchetta in mano a fare i professorini di grammatica e di diritto? Perdiamo tempo noi, ma soprattutto faremmo perdere tempo ai lettori (tanti) interessati agli avvenimenti, relativi all’ASI di Caserta e specificatamente alle modalità d’uso del pubblico danaro operate da questo Consorzio, che stiamo raccontando da un mesetto a questa parte.