😳😳 LE FOTO AVERSA. E ora Canciello si crede Peròn: asfalta l’ingresso del Quarto circolo, area comunale, e il dirigente Autore l’applaude come un descamisado

AVERSA (gianluigi guarino) – Juan Domingo Peròn e sua moglie Evita Duarte diventarono, più lei che lui in verità , gli eroi dei descamisados, cioè dei poveri nulla tenenti o quasi. Successe perché la complessità della situazione dell’Argentina degli anni ’50, necessitava di un consolidamento del potere che, con le istituzioni della nazione perennemente in balìa dell’instabilità (lo stesso Peron era finito agli arresti), poteva essere fornita solo direttamente dal popolo. Quello di Peròn e di Evita fu una forma di populismo non solamente parolaio, perché soprattutto negli anni in cui l’ex attrice divenuta la donna più amata nel suo Paese e fra le più ammirate del mondo, fu anche materialmente applicato attraverso atti che si configuravano, nella maggior parte come delle regalie, come dei sussidi sempre e comunque a fondo perdutissimo.

Ovviamente, marito e moglie non utilizzavano i soldi propri, ma quelli dello Stato. L’Argentina si sarebbe accorta nei decenni successivi cosa significò quell’autentica beneficiata di spesa pubblica totalmente improduttiva.

Evita è un personaggio rimasto nella storia. Suscitò indubbio fascino nell’immaginario collettivo anche per la sua fine prematura avvenuta in un lacrimatoio collettivo, con milioni e milioni di argentini che la piansero al punto che, chi la raccontò in seguito immaginò una Evita che dall’aldilà invitava “Don’t cry for me Argentina”.

Ma al di là del populismo e dell’indubbio carisma di Evita, chi sta con i piedi per terra, e non si emozione per una canzone, cioè gli economisti, considera quello come un periodo da non seguire se non si vuole andare in rovina così come in rovina è andata l’Argentina dopo un lungo segmento di disastri gestionali, partiti da Peròn, durati per tutto il periodo delle dittature militari e purtroppo con qualche governo della democrazia.

Questo rapporto diretto tra governanti e popolo, fondato su un largo utilizzo di pubbliche provvidenze, viene rappresentato anche come una forma di pesante arretratezza culturale.

A riguardo, pure ad Aversa sembra far capolino una sorta di Peròn, accompagnato da una Evita.

Non è che siamo fissati con Ferdinando Canciello. ma questo imprenditore di Frattamaggiore comincia veramente a suscitare in noi un interesse socio-psico-antropologico, che esula, ma solo in apparenza, da tutto ciò di cui ci siamo occupati negli ultimi mesi, da quando, all’inizio dell’estate scorsa, avevamo ravvisato e denunciato diffuse illegalità nel modo con cui ha operato all’interno dell’Asi di Aversa nord, ma anche in aree comunali, soprattutto una, quella coincidente con i famosi 250mila metri quadrati di Carinaro.

Qualche sospetto di socialismo populista di stile sud-americano c’era venuto quando eravamo stati messi al corrente di qualche tentativo di lauta beneficenza che l’imprenditore di Frattamaggiore avrebbe attuato con un noto ospedale napoletano. Quell’idea di apparente altruismo, di generosa solidarietà , si sposava, naturalmente ai nostri occhi, con la non certo sobria modalità con cui Canciello mostrava le sue straripanti ricchezze, accumulate proprio grazie alle facilissime operazioni compiute nell’area Asi.

Una Bentley, auto sportive, il progetto visionario, in puro stile Las Vegas, di creare un albergo a cinque stelle nel pieno di quella stessa Asi, agganciata ad uno dei territori, quello in cui è nato, cresciuto e pasciuto Ferdinando Canciello, più complicato e più critico dell’Italia meridionale per l’incidenza ancora grande che sullo stesso esercitano i clan camorristici.

Un socialista vero lavora per ottenere un’equidistribuzione della ricchezza e proprio per questo non ostenta, ammesso e non concesso che possieda rendite e quattrini per poterselo, eventualmente, consentire. Un “peronista” invece, non è un vero socialista, ma solo per finta. E’ un feudatario monocratico che concede soldi e privilegi, distribuendoli allo scopo di acquisire, di conquistare consenso e reputazione. Mentre fa questo, però, dato che non è un socialista vero, esprime la sua vera cultura ostentando il lusso. E d’altronde, Peron non è che la facesse andare con le pezze al culo Evita, la quale quando venne in visita ufficiale a Roma, portava addosso tra pellicce e gioielli, il valore di una banca.

Questo ragionamento, che per molti sarà barboso, siamo stati costretti a farlo perché la notizia, oltre a riguardare il solito Ferdinando Canciello e sua moglie, tocca anche Mario Autore, dirigente del quarto circolo scolastico di Aversa.

Insomma, se dobbiamo discutere e criticare pesantemente quello che un dirigente scolastico della Repubblica italiana ha reso noto, ritenendo, evidentemente, che sia normale ciò che ha pubblicato in Facebook, abbiamo il dovere di rispettarlo e di rispettare la sua funzione e non liquidarlo apoditticamente come un ignorante. Non sappiamo se Autore sia un professore, ma essendo un dirigente scolastico, non può non considerare il valore della cultura nella vita di un uomo che deve allevare e formare le generazioni di domani. E allora, proprio perché rispettiamo Mario Autore l’abbiamo presa così larga con questa “pippa” su Peron ed Evita. Cosa scrive il dirigente scolastico? Annuncia che domani, 7 gennaio, i genitori degli alunni del 4° circolo troveranno una gradita sorpresa dovuta “alla generosità , all’attenzione al benessere e la visione della scuola come luogo da migliorare e curare per assicurare una positiva accoglienza per un’intera comunità educante che sono i valori in cui credono due splendide persone, genitori di una nostra alunna: il dott. Ferdinando Canciello e sua moglie Laura”. Lasciamo stare la ragazzina, per carità , perché è sacra e dunque non iniziamo a far ragionamenti sulle residenze e sulla possibilità di iscrivere i figli in luoghi diversi da quello in cui, per l’appunto, si risiede. Canciello, come usa fare all’Asi pensa che nessuna autorità , nessuna istituzione possa intervenire su di lui, comunicandogli che quella sua attività , impiantare palme, il costruire strade senza averne titolo, è semplicemente illegale.

Questa cosa dell’asfalto all’ingresso della scuola del quarto circolo, ci ha ricordato certe operazioni che venivano fatte, negli anni ’90 o nel primo decennio degli anni 2000, prima delle elezioni comunali in quel di Casal di Principe, di San Cipriano e dintorni. Un imprenditore che poi chiedeva i voti in quella contrada, asfaltava, di sua iniziativa, una strada comunale, se non addirittura provinciale. In poche parole, Ferdinando Canciello va al di là di Peron, e sua moglie al di là di Evita Duarte, assimilando, invece, il loro agire a quegli imprenditori di Casal di Principe che asfaltavano le strade pubbliche. Perché il generale era Presidente della Repubblica ed Evita era una sorta di vicepresidente o di copresidente di fatto. Distrussero l’economia ma quello che fecero non era illegale, perché apparteneva alla potestà costituzionale delle alte funzioni che ricoprivano. In questo caso, non ci risulta che Canciello sia il sindaco di Aversa oppure l’assessore ai lavori pubblici o che sia un imprenditore che si sia aggiudicato una gara di appalto oppure ancora sia stato destinatario di un affidamento sotto soglia, di un cottimo fiduciario da parte del Comune di Aversa. Perché caro dirigente Mario Autore, verrebbe da dire: “ma lei sta facendo sul serio o scherza con quel post che ha scritto?”. Quell’area e l’immobile della scuola non sono di sua proprietà o di proprietà di Canciello, ma di proprietà del Comune, dunque di tutti i cittadini di Aversa. Lei, da dipendente dello Stato, che risponde ad esso attraverso un Provveditorato, gestisce le risorse riguardanti l’erogazione della didattica e dell’attività complementare ad essa. Non rientra nelle sue competenze quella di autorizzare interventi sulle strutture materiali della scuola.

Altro non aggiungiamo perché si tratta di una storia assurda, che riesce di nuovo a sorprenderci, nonostante il fatto che Casertace ne ha viste e ne ha raccontate di tutti i colori negli ultimi anni. Può un genitore di un’alunna entrare ed asfaltare tutto quanto il piazzale perché si è messo d’accordo col dirigente scolastico? Vediamo un po’ che cosa faranno, già da domani, il sindaco Alfonso Golia e l’assessore ai lavori pubblici Benedetto Zoccola.

Roba da matti!