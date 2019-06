Comune di PORTICO. 17 indagati. Fissata l’udienza d’Appello. I NOMI

PORTICO DI CASERTA – E’ fissata per i primi di luglio l’udienza d’Appello al tribunale di Napoli relativa all’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 7 maggio 2019.

La vicenda coinvolge ex amministratori, impiegati e dirigenti del Municipio, imprenditori e tecnici. Sotto la lente della procura della repubblica sono finiti la gestione del campo sportivo, il parco Letizia, la farmacia comunale e l’immobile oggetto di sanatoria della famiglia Massaro, sito in via Trento.

Tra i nomi spiccano l’ex assessore Ferdinando Iodice, l’ex comandante dei vigili urbani Pasquale Piccirillo, i consiglieri di opposizione Gerardo Massaro e Cosimo Cristillo e l’ex consigliere comunale Pierfrancesco Morrone.

L’elenco:

Gerardo Massaro classe 1971

Alessandra Falcone classe 1958

Angelo Piccirillo classe 1951

Pasquale Piccirillo classe 1952

Francesco Piccirillo classe 1954

Francesco Piccirillo classe 1961

Giovanni Iodice classe 1952

Piefrancesco Morrone classe 1974

Cosimo Cristillo classe 1981

Ferdinando Iodice classe 1955

Biagio Gravina classe 1980

Giuseppe Gaudiano classe 1969

Antonio Leggiero classe 1964

Pasquale Massaro classe 1965

Giuseppe Papillo classe 1977

Maria Ginestra classe 1964

Antonino Adelini classe 1952