23 ARRESTI, TUTTI I NOMI e LE FOTO. Fiumi di vodka, rhum e whisky invadevano il mercato nero di alcol

CAPODRISE – Siamo in grado di fornire i nomi dei 23 arrestati, 13 persone in carcere e 10 ai domiciliari nell’ambito dell’operazione eseguita dalla Guardia di Finanza, ai danni di un gruppo criminale transnazionale dedito al contrabbando di vodka, rhum e whisky che venivano importati sul territorio nazionale e in alcuni Paesi comunitari.

CARCERE

Cervino Francesco 1973 Capodrise



Gallotta Michele 1974 SciscianoBarberio Antonio 1965 GiuglianoVerrengia Marco 1965 Orbetello (GR)Saleri Riccardo 1951 Gussago (BS)Saleri Vittorio 1978 Gussago (BS)Morello Pietro 1972 Bassano del Grappa (PD)Morbiato Emanuele 1978 Piazzola sul Brenta (PD)Di Blasi Daniele 1969 TriesteLupoli Pasquale 1967 Frattamaggiore

ARRESTI DOMICILIARI

Baldissara Paola 1972 Capodrise (moglie di Francesco Cervino)

D’Albenzio Ciro 1989 Volla

Di Napoli Gianluca 1981 Portici

Caprio Giuseppe 1974 Capodrise

Galotta Pasquale 1971 Caserta

Massa Sebastiano 1959 Castellammare di Stabia

Mazzariello Enrico 1968 Nola

Piscopo Marco 1974 Giugliano

Giglio Salvatore 1979 Palermo

Sinatra Gioacchino 1968 Altofonte (PA)

Siciliano Ivan 1975 Mariglianella