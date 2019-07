A MARCIANISE si è celebrata la prima unione civile della città

MARCIANISE – A tre anni dall’entrata in vigore della legge Cirinnà, a Marcianise si è celebrata ieri mattina, giovedì, la prima unione civile.

Ne dà notizia un post scritto sul suo profilo Facebook dalla consigliera comunale Telia Frattolillo, che riportiamo integralmente.

“Il 20 maggio del 2016 fu approvata la legge sulle#unionicivili, cosiddetta Legge #cirinnà dal nome della senatrice #PD. Una legge attesa da decenni e che, finalmente, ha permesso di regolamentare le unioni tra persone dello stesso sesso riconoscendo loro, come stabilito dalla nostra #Costituzione, il diritto a non essere discriminate.

A tre anni dall’entrata in vigore della legge Cirinnà a#Marcianise si è celebrata la prima unione civile.

L’unione civile, così come i matrimoni civili, vengono celebrati dall’ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale.

Mi rammarica il fatto che, in questa occasione, nessuno amministratore ha ritenuto importante esserci e il rito è stato celebrato dal funzionario dello stato civile.

L’avessi saputo avrei dato la mia disponibilità a celebrare questa unione.

Perché oggi si è celebrata la costituzione di una nuova famiglia, cosa già di per sé di enorme importanza, ma non è stato solamente questo. Non è stata solo una semplice pratica burocratica, oggi è stato un momento di #crescita per tutta la nostra comunità e per tutti quelli che, a causa dell’ignoranza e della cattiveria di alcuni, si sentono soli o “fuori luogo”.

Ogni celebrazione di un’unione civile è a mio avviso una vittoria dell’amore e del coraggio contro la#discriminazione.

È un passo avanti verso una maggiore #equità e#rispetto e, per questo, era importante esserci!”

La vicesindaca Angela Letizia ha così risposto all’osservazione della Frattolillo sulla mancanza di membri dell’amministrazione Velardi al rito:

“Consigliera Telia Frattolillo, condivido la sua osservazione. E, ahimè, se ci avessero avvertito (magari per tempo) avremmo sicuramente celebrato questa unione. Questa come le tante altre celebrate, ogni volta che ci viene richiesto. Quel sentimento che si chiama amore resta tale sempre, indipendentemente dal resto. Accolgo con piacere la sua disponibilità. Domani stesso lascerò un messaggio in Segreteria: la farò contattare ogniqualvolta ce ne fosse la necessità”.