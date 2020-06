Abusi sessuali sulle allieve del maneggio. Condannato maestro d’equitazione

CASERTA – Partì da una telefonata giunta al Telefono Azzurro l’indagine degli agenti della Squadra Mobile di Caserta che portò all’arresto e oggi alla condanna a 6 anni di reclusione di F.D.L. maestro 51enne di equitazione.

L’uomo, proprietario di un maneggio in provincia di Caserta, è ritenuto colpevole di violenza sessuale pluriaggravata e continuata ai danni di alcune sue allieve.

Le piccole, in tutto questo periodo, sono state affiancate da un pool di psicologi ed hanno raccontato tutto ciò che avveniva nel centro ippico durante le lezioni. La prima a vuotare il sacco, è stata una 14enne. Un’altra allieva, invece, aveva raccontato di abusi e molestie sessuali consistenti in palpeggiamenti, sfregamento in parti intime e baci forzati per ben 4 anni.