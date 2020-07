Accordo al vertice tra il CLAN DEI CASALESI e il CLAN BELFORTE per gli appalti del comune di MARCIANISE aggiudicati al presunto imprenditore di camorra Raffaele Pezzella

Il collaboratore di giustizia Giuseppe Misso parla di un episodio specifico e, in pratica, allinea le sue ricostruzioni a quelle già fatte da Antonio Iovine o’ ninno e da Nicola Schiavone, figlio di Sandokan, anch’essi pentiti

MARCIANISE – (g.g.) Correvano gli anni 2002/2003, Raffaele Pezzella, imprenditore di Casal di Principe, ma trapiantato un pò dappertutto e con quartier generale negli ultimi anni, impiantato in quel di Maddaloni, faceva incetta di appalti. Non solo di quelli banditi dall’amministrazione provinciale, le cui procedure erano controllate da Alessandro “Sandro” Diana, onnipotente ingegnere capo, un vero e proprio intoccabile in quel periodo, buono per ogni stagione e per il quale era assolutamente irrilevante se ci fosse il centrosinistra o il centrodestra a comandare, ma anche di quelli banditi dai comuni.

Ne ricordiamo tantissimi anche noi. Appalti che non compaiono, nemmeno di riflesso, nell’ordinanza che sabato l’altro 27 giugno, ha portato all’arresto di Pezzella e del suo “collega” sanciprianese Tullio Iorio. Ma di un appalto bandito da un comune, precisamente quello di Marcianise, al tempo amministrato dalla giunta di centrosinistra capitanata da Filippo Fecondo, oggi candidato alle elezioni regionali per Italia Viva, cioè per il partito Renzi e tecnico di fiducia della famiglia Canciello, egemone nel controllo di ogni centimetro quadrato delle aree Asi e di quelle comunali nel comparto di Aversa nord.

E’ il collaboratore di giustizia Giuseppe Misso a parlarne in un interrogatorio, il cui testo integrale pubblichiamo in calce a questo articolo e inserito nel corpo dell’appena citata ordinanza. Misso non ricorda con precisione essendo trascorsi molti anni se quell’appalto riguardava lavori alle fogne, piuttosto che ai marciapiedi o al manto stradale.

Ma ricorda bene che vincere una gara d’appalto al comune di Marcianise, per un lavoro pubblico non poteva sfociare in una tranquilla esecuzione della stessa se non ti mettevi d’accordo con il clan Belforte o Mazzacane che dir si voglia, egemone in quel territorio. Ma Pezzella aveva le spalle coperte. Stando a quello che racconta Misso, infatti, lui, come poi hanno confermato altri pentiti, cioè Antonio Iovine fino ad arrivare alle ultime dichiarazioni di Nicola Schiavone, era considerato un imprenditore di fiducia del clan.

Per cui, anche in quella circostanza, i boss si mossero. Fu lo stesso Misso a contattare Michele Froncillo, destinato poi a diventare a sua volta un collaboratore di giustizia, affinchè, da esponente di spicco del clan Belforte, chiedesse “ai suoi” di chiudere l’accordo con Pezzella. L’imprenditore non avrebbe consegnato i soldi dell’estorsione o della percentuale sui lavori che dir si voglia, in mano ai marcianisani, ma nelle mani dei rappresentanti del clan dei casalesi a cui lui si rapportava sempre secondo Misso, tranquillamente e frequentemente.

Sarebbero stati poi i casalesi a portare i soldi a Marcianise, iniettandoli nelle casse dei Belforte.

QUI SOTTO LO STRALCIO DELL’ORDINANZA CON LE DICHIARAZIONI DI GIUSEPPE MISSO