Agosto, anche le escort migrano: a CASERTA -21%. Ecco la mappa interattiva dove trovare le sex workers

CASERTA – L’estate è la stagione delle vacanze per antonomasia, come anche del lavoro stagionale. Ogni attività economica si adatta al periodo, segnato da esodi, fine settimana di bollini neri sulle strade e lavoratori che si spostano nelle località più appetibili in cui il lavoro aumenta per via del turismo. Anche il settore della prostituzione subisce l’influenza di questo periodo dell’anno. Possiamo analizzare in dettaglio questo fenomeno grazie ai dati raccolti nel 2018 dal motore di ricerca di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa.

Si scopre così che ad agosto rispetto al mese di giugno del 2018, nelle province campane si ha una migrazione delle escort notevole. Le sex workers abbandonano la regione in maniera diffusa: a Napoli si è registrata una diminuzione del 6%, a Salerno e Benevento del 13%, a Caserta del 21% e infine ad Avellino del 24%.

“Ogni anno ad Agosto, ormai da 5 anni ovvero da quando operiamo in Italia, nel settore si riscontra un aumento di presenze nelle maggiori località turistiche, soprattutto marittime. Il calo di presenze generale, soprattutto nelle grandi città, è imputabile anche al fatto che ad agosto anche le sex workers si concedono un periodo di vacanza di almeno due settimane” – commenta Mike Morra, fondatore del sito –.

La migrazione delle escort è visibile anche attraverso un altro strumento del sito Escort Advisor: la mappa interattiva, in grado di evidenziare dove si trovano le sex workers iscritte al sito, in tempo reale. Attraverso questa è possibile notare quante e dove siano attive.

Molte escort lavorano almeno fino al 15 agosto, per poi concedersi un periodo di ferie, ma c’è anche chi decide di non lavorare per motivi “più tecnici”, come Flavia una delle migliori escort a Napoli provincia: “Solitamente non lavoro perché si muove poco denaro, poi dipende anche dalla disponibilità degli appartamenti. Poi ci sono le “stakanoviste” che non si fermano neppure ad agosto”.

Quello che mette d’accordo tutte le sex workers intervistate, però, è che si guadagni di più lavorando nei piccoli paesi, fuori città, o in periferia e, aggiunge Flavia, che il lavoro aumenta molto nelle città turistiche o di mare, a prescindere che siano grandi o piccole città.

Sicuramente il campione analizzato si sposterà, anche solo di qualche chilometro rispetto alla città abituale. Gli spostamenti non sono fatti a caso. Ad esempio molte professioniste del sesso organizzano d’estate “un tour” nelle zone più appetibili e poi vanno in ferie per il resto di agosto.