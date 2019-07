LE FOTO. ALL’ASI si divertono. 150 palme “Hollywood”, nuovi capannoni e 2 km di asfalto. Paga tutto Mister Bentley Ferdinando Canciello

GRICIGNANO/TEVEROLA – Avete visto? Non ci sbagliavamo quando sabato 15 giugno abbiamo scritto un rimbrotto alla presidente dell’Asi di Caserta, dottoressa Raffaela Pignetti.

Commentando il testo del comunicato stampa con cui la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere spiegava il meccanismo che aveva portato alla iscrizione sul registro degli indagati della citata presidente, di due dirigenti Asi e dei legali rappresentanti del Tarì e della Ifis.



avevamo assorbito con disappunto l’informazione relativa alla foce del collettore Asi in cui finivano le acque reflue non trattate, non adeguatamente gestite dalle aziende citate.

Se dunque i Regi Lagni affluiscono nel Volturno, che poi qualche chilometro più a valle colora di marrone smerdando quel tratto del mar Tirreno, quel collettore è affluito per anni, a sua volta, nei Regi Lagni.

Una storia idrografica trasformata, consentitecelo, in storia merdografica tout court.

Di fronte a quel racconto della Procura della Repubblica, siamo stati colpiti da una sorta di coccolone, visto che la teoria ribellista e rivoluzionaria non è mai stata quella a cui ci siamo richiamati come soluzione dei problemi.

Più che un Karl Marx, il sottoscritto si è sentito un Bakunin, il più grande teorico dell’anarchismo inteso come punto d’arrivo di una rivoluzione che punti a stabilire una libertà totale, anche di fronte alle leggi di natura.

Indossato l’eschimo, ci siamo sentiti un po’ Giancarlo Giannini nel famoso e conosciutissimo film di Lina Wertmuller “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”.

Di fronte a noi non c’era una donna sicuramente rispettabile qual è la dottoressa Pignetti, non c’era una professionista capace qual è sicuramente la dottoressa Raffaela Pignetti. Davanti a noi c’era un’oleografia, un archetipo, ovvero quello che Giannini, mozzo comunista del personaggio interpretato da una straordinaria Mariangela Melati, definì “bottana industriale”.

Una costruzione immaginifica, la nostra, ma profondamente politica. Gli scarichi dell’Asi contribuiscono a smerdare il mare di Castel Volturno e Mondragone, mete del turismo popolare, ma alla presidente tutto ciò non provoca alcuna preoccupazione, alcuno scrupolo di coscienza, forse perché lei, donna facoltosa, ci dicono grande esperta del più ricercato pret a porter griffato, le vacanze le trascorre nei mari cristallini e adeguatamente depurati della Sardegna, delle Cinque Terre, di Favignana, di Salina.

Oppure di Miami.

Sì, la Florida deve essere rimasta veramente nel cuore della Pignetti, al punto da propiziare una iniziativa ardita, ai limiti del contrasto cosmico: riprodurre una sorta di Palm Beach, su un vialone del comune di Carinaro intraneo alla zona Asi.

150 palme, che non a caso si chiamano “Hollywood” piantate a cura di mister Bentley, al secolo Ferdinando Canciello.

Cos’è un capriccio o una scelta evoluta e finalizzata a render bello quello che è brutto per definizione?

Abbiamo chiesto ad un imprenditore agronomo che ha gestito il verde pubblico in tantissime città d’Italia quanto costa una palma “Hollywood” di quell’altezza da innestare: circa 1.800 euro, che moltiplicato per 150 fa 270mila euro.

Ora può darsi pure che a Canciello abbiano fatto uno sconto, ma sempre una botta è.

La questione si potrebbe dirimere se, applicando quello che, ci pare, si chiami diritto italiano, riuscissimo ad entrare in possesso di un titolo, di un permesso a quell’innesto, di una gara d’appalto, di un atto che spieghi l’operazione come una munifica, generosissima donazione che l’ex re degli asparagi, oggi divenuto una sorta di Ligresti da educare al bon ton, avrebbe fatto a favore di un ente che forse munifico è stato specularmente con lui.

Vedremo di trovare, come si suol dire, “una carta scritta” e poi vi diremo.

Stesso discorso per il capannone raffigurato nella seconda foto, stavolta nel perimetro del Comune di Gricignano.

Che si tratti di un insediamento Marican Vega non è oggetto di discussione, visto che il cartello lo definisce senza tema di smentita.

In agro aversano c’è un’antica tradizione, che magari in futuro potrà anche essere insignita del marchio Unesco, che potremmo definire dell’asfalto di cortesia.

Ci piace ricordare, ogni tanto, la campagna elettorale delle elezioni comunali del 2002 in quel di Casal di Principe, che si conclusero con la vittoria di Francesco Goglia, abituale compagno di briscola di Giovanni e Nicola Cosentino.

Nei giorni precedenti al voto, ecco perché spesso ci scagliamo contro le cialtronerie pronunciate da misterveritarivelata Roberto Saviano, che si permette di accusare quel giornale, il Corriere di Caserta da me diretto pubblicò articoli scritti di mio pugno che commentavano, sdegnati, le attività diurne e notturne dei signori Sergio e Michele Orsi, i quali andavano ad asfaltar strade pubbliche senza averne alcun titolo giuridicamente valido.

Lo facevano per sostenere alcuni candidati, manco a dirlo persone che oggi sono state elette con quell’altro furbo mica da ridere che risponde al nome di Renato Natale.

Non sappiamo se i 2 km di asfalto stesi nel corso delle ultime settimane nella zona Asi di Teverola rinverdiscano questa antica tradizione storico-popolare; sappiamo invece che ad agire sono stai i mezzi del solito Ferdinando Canciello.

Siamo a posto con l’affidamento, con le procedure, con la gara, con la convenzione?

Giusto per dire, e concludiamo, vogliamo ricordare brevemente che per costruire qualcosa all’interno di un’area pubblica, nella specie in area Asi, occorre prima di tutto una formale autorizzazione del Consorzio. Successivamente bisogna ottenere il permesso, con tanto di titolo abilitativo, da parte del Comune dove il manufatto opera.

Manco a dirlo i tre comuni in questione sono quelli di Carinaro, Gricignano e Teverola, cioè il più importante triangolo industriale di questa provincia.

Tutti e tre, pressoché contemporaneamente, amministrati, nell’ultimo anno (solo a Gricignano il periodo è stato più breve), da tre navigatissimi vice-prefetti: Lubrano a Teverola, Luigi Palmieri a Carinaro e Aldo Aldi a Gricignano.

Significa qualcosa? Vedremo. Continuate a seguirci.