Appalti al clan dei Casalesi. Chiesta la condanna per Antropoli, Ricci, Zagaria e…

Requisitoria del pm Giordano nel processo per le presunte infiltrazioni di camorra al Comune di Capua. Per l’accusa andrebbe assolto solo l’ex assessore Taglialatela.

CAPUA E’ stato il giorno della requisitoria nel processo bis per le presunte infiltrazioni di camorra al Comune di Capua. Il pm Maurizio Giordano ha chiesto 4 anni di reclusione per l’ex sindaco Carmine Antropoli, per l’ex assessore Marco Ricci e per Francesco Zagaria, alias Ciccio e Brezza. Sei anni, invece, sono stati invocati per gli imprenditori di Casal di Principe Francesco e Giuseppe Verazzo, 3 anni per il dirigente comunale Francesco Greco, un anno per il collaboratore di Zagaria, Luca Diana.

Il pubblico ministero ha, invece, chiesto l’assoluzione per l’ex assessore Guido Taglialatela. Alle richieste della Dda replicheranno, il prossimo aprile, i difensori degli imputati che terranno le loro arringhe davanti al gup Fabio Provvisier (il processo si sta svolgendo con rito abbreviato). Nel collegio difensivo sono impegnati, tra gli altri, gli avvocati Vincenzo Alesci, Emanuele Diana e Guglielmo Ventrone.

Associazione camorristica, concorso esterno al clan dei Casalesi, turbata libertà degli incanti aggravata dalla finalità mafiosa, abuso d’ufficio, corruzione e riciclaggio i reati contestati, a vario titolo, agli imputati