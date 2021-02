ASI CASERTA. La sai l’ultima? Secondo la Pignetti, gli ambiti non andavano rinnovati in quanto morosi. E allora perché hanno votato tutto, anche ciò che era illegittimo?

Stamattina è stata convocata a Napoli in regione. Ma di fronte all’evidenza clamorosa dei fatti e delle circostanze, gli uomini di De Luca stanno tergiversando troppo

CASERTA (g.g.) – La presidente dell’Asi Raffaela Pignetti avrebbe presentato una richiesta di accesso agli atti alla regione Campania. Manovra dilatoria perché qui il discorso è uno e uno solo: i poteri di elettorato attivo del Consiglio generale dell’Asi al 45esimo giorno dalla scadenza di questo organismo, avvenuta il 17 novembre 2019. Il resto sono chiacchiere, come quelle che la presidente, scorata dal solito Pietro Santonastaso, ha propinato stamattina negli uffici della regione, dove è stata urgentemente convocata poiché gli uomini di De Luca iniziano a porsi il serio problema della complicità di fatto a procedimenti amministrativi illegittimi se non addirittura illegali.

Tra la chiacchierologia di questi ultimi giorni, emerge quella che sarebbe la spassosissima linea difensiva della presidente Pignetti che motiva il mancato rinnovo degli ambiti da parte dell’Asi in considerazione della lunga morosità da parte dei comuni che li compongono e che, nonostante gli interpelli formali, non sarebbe stata risposta con la corresponsione di quanto dovuto.

Piccola domandina, ma proprio piccola piccola: ma se gli ambiti avevano perso la possibilità di essere governati nella loro vita e dal loro funzionamento vista la legge regionale 19 del 2013, come mai, quando si è trattato di votare il Bilancio dell’anno 2020, quello del 2021, ma soprattutto l’incredibile delibera, attraverso la quale, dopo aver messo all’ordine del giorno la semplice surroga di uno-due componenti del Comitato direttivo, la presidente Pignetti ha comunicato le sue dimissioni, facendosi rieleggere e annullando il termine di 5 anni, un vero e proprio blitz su cui pende un esposto all’autorità giudiziaria che da qui a pochi mesi dovrebbe dare il via ad un procedimento specifico?

E se gli ambiti sono stati congelati per morosità, come mai un paio di settimane fa il sindaco di San Felice A Cancello è stato convocato nella sede Asi quello che il suo comune condivide con Santa Maria A Vico, salvo darsela a gambe quando ha visto il suo collega Pirozzi e il rappresentante di ambito uscente, quello Iaia la cui figlia è stata assunta durante l’assemblea della rielezione blitz della Pignetti, piazzati davanti alla porta ad attenderlo?

La verità è che non se ne può più di questa storia e la regione Campania sbaglia a non prendere posizioni più perentorie e ancora più urgenti nel momento in cui la presidente, che ci dicono si serve ultimamente di avvocati provenienti da terre siciliane (pagati sempre dall’Asi e non da lei, ovviamente), che l’avrebbero messa in contatto con quel sant’uomo di Leoluca Orlando e con i vertici dell’amministrazione penitenziaria che, soprattutto ultimamente, dalle denunce esposte da Non è L’Arena di Giletti, godono di una certa reputazione e che possono tornare sempre buoni perché, magari, in famiglia, ci può essere qualcuno che può averne bisogno.

Questa storia è una grande vergogna. Un mix di relazioni politiche improprie, di lottizzazioni di bassissima lega, di rapporti obliqui con mondi dell’imprenditoria a dir poco discutibili come sono quelli della famiglia di Frattamaggiore dei Canciello. Solo in questa terra tali meccanismi potevano rimanere al di fuori anche di un semplice accertamento dei fatti, di quei fatti che questo giornale denunciava, sopportando letteralmente di tutto e dovendo pagare gli avvocati di tasca propria di fronte agli attacchi in forze di quelli assoldati non già dalla Pignetti, ma dall’Asi e quindi da soldi pubblici.