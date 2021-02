ASI CASERTA. Ogni giorno che passa senza che la Regione commissari “ad acta” il Consiglio Generale, De Luca e Marchiello (malconsigliati da Giosy Romano) avallano un’irregolarità

Ripetiamo il concetto di ieri: se il comune degli ambiti sono morosi oggi, lo erano anche quando hanno votato due bilanci tecnicamente illegali e anche la famosa del blitz “mi dimetto e mi ricandido dopo un secondo”

CASERTA (g.g.) – Stiamo lavorando un po’ di più del solito sulle cose dell’Asi di Caserta. Lo facciamo esattamente per il motivo per cui ci muoviamo sul Consorzio Idrico, al quale abbiamo dedicato un pomeriggio intero di studio e di lavoro: sono soldi pubblici, soldi del cittadino. Non è un diritto, ma un dovere dell’informazione, se vuole farsi chiamare tale, fare le pulci e le contropulci.

Sappiamo che la presidente Asi Raffaela Pignetti è stata in regione nei giorni scorsi, cercando di difendere l’indifendibile, cioè ritenendo di esporre delle ragioni che l’avrebbero indotta a non convocare gli ambiti intercomunali e a non rinnovare, nei termini previsti dalle norme, l’organo assembleare.

Noi abbiamo scritto ieri che questa storia del congelamento degli ambiti salta fuori solo oggi. Perché questi comuni morosi erano tali quindici giorni fa, quando il Consiglio Generale ha votato il Bilancio, lo erano circa un anno fa, quando lo stesso Consiglio generale ha votato lo stesso Bilancio, lo erano soprattutto nel 2019 quando la presidente Pignetti, dopo aver presentato un ordine del giorno che prevedeva la surroga di alcuni componenti del Comitato Direttivo, si presentò dimissionaria, realizzando un vero e proprio blitz, sslvo poi ricandidarsi dopo un mezzo minuto, ottenendo la rielezioni e in questo modo garantendosi un altro quinquennio di presidenza. Sulla questione pende un ricorso all’autorità giudiziaria che, in tutta onestà, non abbiamo letto e sul quale, quindi, non possiamo affermare nulla. Dato che se l’avessimo scritto noi, la ragione giudiziaria ci avrebbe arriso. Siccome non l’abbiamo scritto noi, chissà.

Pare che per quella procedura a dir poco spericolata, con la quale la Pignetti azzerò, tramite le sue dimissioni, i termini, auto-concedendosi, con il voto del Consiglio Generale, un altro mandato, per il quale, al tempo, non si proponeva il problema della morosità dei comuni che formano gli ambiti, ci sia un grande tessitore di trame Asi. Un vero e proprio specialista. Il suo nome è noto più a Napoli e a Salerno, che a Caserta. Si chiama Giosy Romano, un passato con Forza Italia e un presente con De Luca, sindaco di Brusciano. Nella sua Asi creò una procedura simile a quella attivata dalla Pignetti. In quel caso, però, non si registrarono né polemiche e ben che meno ricorsi, visto che il Romano è un politico abile, un uomo di pace e non agitato come la Pignetti. L’operazione, giuridicamente discutibilissima, dopo aver “apparato” consociativamente tutte le componenti politiche che popolavano il Consiglio Generale dell’Asi. Chissà se Giosy Romano, dall’alto della sua sagscia, non abbia consigliato alla Pingetti di fare un passo indietro, tenendo conto che le questioni riguardanti la gestione dell’Asi Caserta, a partire dal rapporto con i Canciello, sono destinati a rimanere nelle big news fino a quando la presidente resterà al suo posto.