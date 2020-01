ASI CASERTA. Ora è altissima tensione: il consigliere Stefano Masi chiede l’annullamento dell’assemblea di domani. ECCO PERCHÉ

CASERTA (g.g.) – Stefano Masi, consigliere comunale di Carinaro, prima di essere un politico, è un avvocato amministrativista. In quanto tale, conosce le procedure di gestione di un ente pubblico in maniera completa. Difficilmente un mestierante di talento qual è il direttore generale Pietro Santonastaso, il quale, dopo qualche anno (non a caso) abbiamo ri-sdoganato in questi ultimi due giorni, può creare una condizione tale da imporre una sua ragione rispetto a quella esposta da uno come Masi.

Calma e gesso: Stefano Masi è stato designato quale rappresentante del comune di Carinaro, titolare di una quota intera, all’interno del Consiglio generale del Consorzio intercomunale che gestisce i procedimenti amministrativi in alcune aree industriali della provincia di Caserta. All’ordine del giorno del Consiglio generale fissato domani mattina, alle 7 in prima convocazione (LEGGI IL NOSTRO ARTICOLO DI IERI SULLA QUESTIONE) e alle 10:30 in seconda convocazione, c’è anche la presa d’atto della nomina di Masi. L’esistenza di una semplice possibilità che la seduta del Consiglio generale possa tenersi garantisce al nuovo entrato il diritto di prendere visione di tutti gli atti preliminari, di tutte le proposte di deliberazione, peraltro riguardanti temi fondamentali, quali il Piano triennale delle opere pubbliche, il nuovo piano regolatore del comparto di Aversa Nord, quale la modifica dello Statuto, con adeguamento alla nuova normativa regionale. Un diritto garantito in quanto la semplice possibilità, che non è in discussione (mentre può esserlo il fatto che un malore collettivo di un numero di componenti del Consiglio tale da non garantire il raggiungimento del numero legale o una scossa di terremoto possa impedire che la seduta si svolga), non può non consentire a Masi di svolgere la funzione che immediatamente dopo la presa d’atto della sua nomina dovrà svolgere, cioè quella di consigliere generale dell’Asi, che partecipa, dibatte, propone, domanda e soprattutto vota sulle singola delibere. Quindi, quel volpino di Pietro Santonastaso, che noi conosciamo da anni e anni, quando la signora Pignetti ancora probabilmente studiava le Belle Arti, è inutile che si metta a dire che la documentazione preliminare del Consiglio non può essere consegnata a Stefano Masi, in quanto per motivi di privacy ed altro, la presa visione non è consentita a terzi, perché Masi non è un terzo. Potrebbe esserlo ancora, in caso di scossa di terremoto o di cacarella collettiva dei consiglieri, ma esiste una possibilità, anche mezza, anche un quarto di possibilità che la cacarella non abbia il sopravvento, che il terremoto non si sviluppi e che quindi Stefano Masi, divenuto consigliere a tutti gli effetti, con tanto di presa d’atto, non sia messo in condizione di svolgere la sua funzione. E allora non può essere considerata un’iniziativa velleitaria quella da lui assunta nelle ultime ore, da quando cioè ha deciso di chiedere l’annullamento della convocazione seduta del Consiglio generale Asi, con allegata, formale richiesta riformulata di accesso agli atti con diffida, di fronte al diniego appostagli da Santonastaso.

E per il momento ci fermiamo qui, ma solo per il momento. perché questa vicenda dell’Asi non è più tollerabile. Qui non si tratta di Guarino, della Pignetti, di un botta e risposta che un sottoscritto non ha mai determinato e che invece è stato frutto di una personalizzazione di un confronto, operato dalla presidente. In ballo c’è lo stato di diritto. Le leggi, le norme, le regole sono uno strumento di democrazia e di corretta convivenza in un sistema di cittadinanza? A nostro avviso, con ampia documentazione espressa, all’Asi di Caserta non lo sono più da un pezzo e, come avremmo modo di scrivere, sarebbe ora che il governatore Vincenzo De Luca cominciasse a dire qualcosa su questo autentico sperpetuo quotidiano.