ASI CASERTA. La prodezza di De Luca e l’assessore Marchiello: violano una legge fatta dal loro ente pur di tenere in piedi la baracca di Pignetti, Canciello, Graziano, Zannini e co…

Da tempo non ci stupiamo più di fronte alla gestione della cosa pubblica fatta in spregio finanche al concetto filosofico e ontologico

CASERTA (g.g.) – Le chiacchiere restano a zero. E siccome la regione Campania da quasi 15 mesi per ridare legittimità e legalità all’Asi di Caserta vuol dire che la regione è complice di tutto ciò, partecipa alla violazione, concorre alla stessa. In questo caso, dato che il professor Vincenzo De Luca è pronto a distribuire epiteti e marchi di imbecillità, producendo farabutti in serie, la sua regione riesce nell’impresa di violare una legge da essa stessa approvata.

Articolo 3, comma 3 della leggere regionale 19 del 6 dicembre 2013: “La durata in carica degli organi previsti al comma 1, alle lettere a), b), c), d) ed e), è fissata in cinque

anni.“. Gli organi previsti dal comma 1, aggiungiamo noi, sono il Presidente, il Consiglio generale, in pratica l’assemblea, il Comitato Direttivo, che equivale al Cda, il collegio dei revisori dei conti, l’organismo indipendente di valutazione, che una volta era unico per tutta la Regione, salvo poi sbracare in cinque diversi OIV che hanno quintuplicato i costi, ma hanno avuto la proprietà di alimentare la clientela dei politici. Per cui, nella formulazione dell’articolo 3, comma 3 non vi è alcun dubbio.

A questa legge deve necessariamente far riferimento come atto gerarchicamente subordinato, lo Statuto dell’Asi di Caserta che all’articolo 5 recita testualmente: […] Se il soggetto consorziato, alla scadenza del mandato, non abbia proceduto alla nomina del nuovo rappresentante, s’intenderà confermato il precedente, purché lo stesso non abbia già esaurito il mandato ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge della regione Campania n.19/2013.”. E già qui vedete che c’è qualcosa di strano. Questo statuto l’ha approvato la Pignetti, Graziano, Canciello e il loro consiglio generale. Avete notato che non c’è mai un riferimento esplicito ai 5 anni, così come invece viene precisamente scritto nell’articolo 3, comma 3 della legge regionale? Chissà se nel marzo 2019, quando questo statuto fu approvato, esistevano delle suggestioni freudiani, un incoscio e un subconscio che poteva ritenere l’esplicito richiamo ai 5 anni un problema nella gestione degli equilibri politic dell’Asi. Non lo sappiamo e non lo sapremo mai. Ma l’articolo 5 dello Statuto non può che fare riferimento all’articolo 3, comma 3 della regionale. E dunque, se pur indirettamente, ai cinque anni.

La parte di questo stesso articolo dello statuto relativa alla facoltà dei soggetti consorziati, cioè i singoli comuni o i cosiddetti ambiti (costituiti da un insieme di comuni più piccoli), rappresenta un ulteriore prova di questa particolarissima sofferenza della governance nell’accettare le regole della democrazia. La formulazione diventa, infatti, criptica per un normale cittadino con il doppio riferimento a quella che viene definita testualmente come “scadenza del mandato“. Rivediamolo: “Se il soggetto consorziato, alla scadenza del mandato , non abbia proceduto alla nomina del nuovo rappresentante, s’intenderà confermato il precedente“. E ancora “ purché lo stesso non abbia già esaurito il mandato ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge della regione Campania n.19/2013.“. Ma quale mandato?

Insomma un casino che non ha potuto, altrimenti questo sarebbe stato causa di nullità immediata, omettere il riferimento al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 2013. E sapete cosa significa questo? Che al di là dei 5 anni non si può andare per nessun motivo e non esiste nessuna deroga.

A dimostrazione che il termine dei cinque anni è impossibile da evitare, lo Statuto dell’Asi, sempre all’articol0 5 prevede che il presidente: “60 giorni prima della scadenza del Consiglio Generale, avvia le procedure per il rinnovo del Consiglio Generale, invitando tutti i soggetti consorziati a nominare o ad eleggere, nel caso degli ambiti, il proprio rappresentante in seno al ricostituendo Consiglio Generale. Trascorsi trenta giorni dall’invio della suddetta comunicazione, il Consiglio Generale si intenderà regolarmente costituito ove risultino nominati e/o eletti almeno la metà più uno dei componenti elencati al precedente art. 5. In tal caso, il Presidente procederà tempestivamente alla convocazione del Consiglio Generale, con all’ordine del giorno gli adempimenti previsti per la ricostituzione degli organi statutari “. Non solo, quindi, è evidente che esista una scadenza perentoria, ed è sempre figlia dell’articolo 3, comma 3 della legge regionale 2013, come abbiamo visto nel passaggio precedente, ma esiste anche un compito che evidentemente la presidente Pignetti non ha assolto, un inadempimento alle regole dello Statuto del consorzio che lei stessa presiede.

La Regione Campania sembrava voler imboccare la strada della legalità quando ha formulato ufficialmente al presidente dell’Asi, dottoressa Raffaela Pignetti, e al Collegio dei revisori dei conti la seguente domanda che possiamo riassumere un po’ scherzosamente in questi termini: ragazzi, ma non è che l’organo assembleare vi è scaduto e non l’avete rinnovato? Non è che gli ambiti, che dello stesso rappresentano parte integrante e fondamentale, sono lì da più dei 5 anni previsti ai sensi della legge regionale del dicembre 2013?

Nessuna risposta. Solo un tragicomico tentativo dei revisori di svicolare, di depistare, evitando accuratamente di fornire all’assessorato regionale alle attività produttive un preciso riscontro rigorosamente aderente al quesito formulato.

A questo punto la regione Campania avrebbe dovuto immediatamente nominare un commissario ad acta, anche solo a vedere i documenti, per stabilire se i consigli generali che hanno approvato il Bilancio dell’Asi Caserta nel gennaio 2020 e poi, ineffabilmente, nel gennaio 2021, fossero o meno regolarmente costituiti. E invece niente. Sono trascorsi 10 giorni e l’assessore Marchiello, praticamente un ventriloquato di De Luca che questi manda allo sbaraglio a rispondere ad interrogazioni su argomenti vari e variegate, spesso e addirittura di ordine sanitario, si è fermato. E se l’ha fattoi, vuol dire che De Luca gliel’ha detto. Non succederà nulla perché l’Italia è una merda e la Campania di più.

Ma noi dobbiamo stare a posto con l coscienza e dire che alla luce di quanto scritto in questo articolo, alla luce della lettera rigorosa (PUOI LEGGERLA CLICCANDO QUI) della norma della legge del 2013, la Regione Campania sta riuscendo nella prodezza di violare una norma che essa stessa ha approvato. Ma se uno prende il 70% dei voti perché alla gente non interessa come viene gestita la cosa pubblica, di come i soldi vengono buttati e tolti dalla causa degli investimenti, dei posti di lavoro, va da sé che un clima di impunità continuerà ad avvolgere, a proteggere da ogni eventuale autorità giudiziaria, chi della legge e della giustizia si fa beffe un giorno sì e l’altro pure.