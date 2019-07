ASI DELLE MERAVIGLIE. La dottoressa, l’assistente e il gallo cedrone. Bentley, palme, lavaggi e ristoranti: il regno di Mister Canciello

CARINARO – In attesa di diventare eventualmente, se essa vorrà, dipendenti di Raffaela Pignetti quando questa diventerà proprietaria di Casertace, visto che grandi avvocati romani starebbero studiando il modo di espropriarci la testata; in attesa di metterci servilmente a disposizione sua, neo proprietaria e neo editrice di questa testata, finalmente abbellita, addolcita e soprattutto rieducata e riacculturata; in attesa di ottenere uno stipendio mensile minimo, contrattandolo con la Dottoressa e con la sua fedelissima consulente, che la affianca da anni nell’Asi, con tanto di strameritato compenso a carico delle casse pubbliche dell’ente, ci portiamo un po’ di lavoro avanti mettendoci a disposizione, già oggi, della presidente Pignetti e della sua alter ego Francesca De Angelis, fornendo qualche consiglio gratuito.

Un modo per lisciare il pelo e per ottenere perdono ed indulgenza quando la dottoressa, dagli occhi di ghiaccio e più spietata di Miranda Priesly ne “Il Diavolo veste Prada”, diventerà, esattamente come il personaggio del film, una editrice di successo.

Vabbè, quella era la direttrice, ma mo stiamo a spaccare il capello.

L’argomento è sempre lo stesso: l’esuberante, colorato gallo cedrone dell’imprenditoria aversana e nord-napoletana, cioè Ferdinando Canciello, da noi etichettato simpaticamente come Mister Bentley perché possiede, nella sua scuderia, proprio quest’auto.

Oltre ai miliardi di euro, e non ci stiamo né confondendo con la lira, né stiamo esagerando, messi a terra negli anni con tutti i capannoni costruiti, venduti e fittati, in un meccanismo consolidatosi nel periodo della gestione Asi targata Piero Cappello, Filippo Fecondo, quest’ultimo non a caso oggi progettista nelle operazioni più lucrose, come quella dei 250mila metri quadrati della variante della vergogna di Carinaro (CONSULTA LA NOSTRA SEZIONE INCHIESTE), ha tenuto per sé quello che i francesi definirebbero divertissement.



Una cosa per diversificare, per rompere la monotonia dell’immobiliarista tritamilioni.

E così sono nate attività tipo il ristorante Luxury, che immaginiamo sia un ristorante di sobria eleganza, un liberty controllato, in perfetta coerenza con l’idea alla Tony Manera che il Canciello ha del mondo, al lordo dei colletti della camicia.

Per i più giovani, poi, la ditta Canciello propone, sempre rigorosamente in zona Asi, Vega Food, proposta ideale per i portafogli meno pieni.

Un richiamo specifico alla ragione sociale di famiglia che ha voluto dare alla sua azienda il nome della stella bianca da dove arrivavano gli irriducibili nemici intersiderali dell’invitto Actarus, in altre Goldrake, il primo fra tutti gli eroi spaziali.

Poi c’è l’autolavaggio al lato nord-est del comune di Gricignano, nuovo ospite della nostra proposta fotografica odierna, che contiene la riproposizione, stavolta da un’altra angolazione, del viale delle palme, ugualmente a cura di Canciello il quale, evidentemente, considera l’Asi una cosa sua e se la curo mettendoci dentro la sua passione.

Vuoi mettere una Bentley rosa decappottabile che solca un viale dell’Asi di Carinaro divenuto la Beverly Hills o il Sunset Boulevard dell’agro aversano, fate voi, per approdare poi ad un tavolo del Luxury restaurant, dove magari Canciello ha organizzato un pranzo di lavoro con la dottoressa e la sua assistente.

Tutto ciò, e veniamo al consiglio disinteressato e gratuito, però, non si può fare così e né si può pensare che poi ci saranno i condoni a riparare l’assenza di autorizzazioni e di adeguate procedure amministrative che impegnino prima l’asi e poi i comuni dove Ferdinando Canciello “fa l’americano”.

Roba e lux…ury.