AREE ASI di Gricignano e Carinaro terre di nessuno, anzi, terre di Canciello. Fanno letteralmente il bello e il cattivo tempo con gli Uffici Tecnici genuflessi

Un paio di mesi fa, il comune di Gricignano d’Aversa, anche grazie al lavoro delle forse dell’ordine, ha dovuto ordinare l’abbattimento di alcuni manufatti abusivi. I Canciello, che sono pieno di quattrini e danari, sono andati al Tar, dove i comuni si difendono poco e male. Il rischio dei lotti interclusi e le manovre del comune di Carinaro per sdemanializzare il secondo tratto di via Larga. Però già da tempo, però, lì abitano fondazioni e scheletri di manufatti targati Marican Vega

GRICIGNANO/CARINARO (g.g.) – Dopo un certo periodo di tempo, torniamo ad occuparci le cose riguardanti l’ASI Caserta, ma più in generale l’utilizzo del territorio compreso all’interno delle aree consortili e all’esterno di queste, in zone ricadenti nei confini dei comuni appartenenti al comparto di Aversa Nord.

Guardate, cari lettori, noi faremmo tranquillamente a meno di occuparci della famiglia Canciello, che ha dato ampia dimostrazione delle sue attitudini nel corso dell’ormai famosa seduta del consiglio comunale di Carinaro, quando il capostipite facente funzioni, Ferdinando Canciello, ha dato un saggio della sua civiltà e della sua sensibilità, lanciando accuse scomposte e perché no, anche qualche minaccia, neppure tanto larvata, nei confronti del consigliere comunale Stefano Masi e di chi dirige CasertaCe. Però, siccome riteniamo che le politiche industriali che si attuano all’interno di un sistema territoriale debbano rappresentare un argomento centrale, visto l’importanza che ricoprono nella definizione dello sviluppo economico, ma anche nello sviluppo di una mentalità rigorosamente connessa allo Stato di diritto, e siccome non c’è un centimetro quadrato di terra nel comparto di Aversa Nord in cui i Canciello non c’entrino, dobbiamo necessariamente affrontare i nuovi temi messi a fuoco partendo dal solito angolo visuale, cioè dagli interessi di questa famiglia di ex coltivatori di asparagi e divenuti magnati grazie alla creativa e originalissima attività immobiliare realizzata nell’unico posto in cui questa non dovrebbe essere realizzata, cioè un’area con un’unica destinazione: industriale o più in generale produttiva.

Oggi è come se riprendessimo materialmente un discorso lasciato pochi mesi fa, al tempo in cui vi mostrammo, tra tante altre cose, che la frenesia cantieristica dei Canciello era arrivata al punto di mangiarsi letteralmente anche i binari ferroviari di proprietà dello Stato che costeggiavano e penetravano la Zona industriale di Gricignano d’Aversa.

La parola fondamentale da cui partire stavolta è la seguente: sdemanializzazione. Cioè aree di proprietà pubblica che Canciello chiede di acquistare, di annettere alle aree che già possiede (possesso, non proprietà. Perché quella è tutta di dimostrare) in modo tale da tenere il pieno controllo di ogni operazione.

Partiamo da un evento. Correva l’anno 2018, era il mese di giugno. Antonio Lucariello non era ancora un fiduciario tecnico dei Canciello, ma solo un simpatizzante che, da consigliere comunale, riusciva ad interloquire con la famiglia di Frattamaggiore da un punto di vista professionale. E fu proprio il consiglio comunale che vedeva all’interno Lucariello ad approvare la sdemanializzazione di via Larga, strada che è una linea di confine con Carinaro, nella parte di Gricignano, direttamente pertinente ad aree sotto il controllo dei Canciello (e anche questa volta non diciamo di proprietà, non a caso, dei Canciello).

Quando Canciello chiedeva, aveva già in parte sviluppato enormi volumetrie. Ma si sa, questo è un imprenditore a cui piace portarsi avanti con il lavoro, provando poi a sanare l’insanabile, attraverso lo strumento legislativo previsto dal dpr 380 del 2001.

Per farvela breve, con altri passaggi intermedi che andremo a sviluppare nelle prossime puntate, Canciello chiede la sdemanializzazione del pezzo di via Larga ricadente nel comune di Carinaro. Era il tempo in cui Masi, che ha contribuito con i suoi voti in maniera decisiva alla vittoria del sindaco Nicola Affinito, aveva voce in capitolo. E Masi, nell’occasione, non indusse l’amministrazione a dire no per partito preso, ma perché non c’era un documento, al di là delle risibili visure catastali, che attestassero la proprietà di quei terreni che trovando intorno alla strada demaniale, avevano la necessità di sviluppare le proprie attività utilizzando liberamente anche quel sentiero.

E non era una questione di lana caprina; perché se tu sdemanializzi una strada e l’assegni a chi te la chiede e chi te la chiede non è in grado di dimostrare in forma e in sostanza di essere proprietario, pur trattandosi di un uomo della indiscutibile statura morale di Canciello, ti devi comunque fermare. Perché magari potrebbe esserci nei pressi qualche particella appartenente ad un contadino, che non avendo più a disposizione il passaggio della strada ormai sdemanializzata, dovrebbe cominciare a combattere per ottenere la dovuta servitù di passaggio.

E allora, contadino, che stai a fare, ti metti a perdere tempo? Magari Canciello ti fa una proposta economica, ovviamente la sua proposta economica, di chi ha a quel punto il coltello dalla parte del manico e quel terreno lo compra a prezzo di saldo.

Il ragionamento che a suo tempo il comune di Carinaro fece, non ancora asservito alle ragioni dei Canciello, fu proprio questo: non ci si poteva trasformare in complici rispetto ad una seppur remotissima possibilità che, in conseguenza della sdemanializzazione di quel tratto di via Larga, si potesse innescare una dinamica come quella che abbiamo appena raccontato, con al centro il problema del contadino che da un giorno all’altro non può più accedere al suo terreno, in quanto l’ingresso diventa intercluso da una proprietà privata.

E che qualche contadino sia stato in mezzo alle cose di Canciello è dimostrato dai sequestri operati dai carabinieri e relativi a manufatti contrassegnati tra le sigle Vega 17 e Vega 18, cioè da pezzi di quell’autentico manicomio di società, decine e decine, anzi centinaia, costituite dai Canciello per i motivi più volte raccontati e che torneremo a raccontarvi in seguito.

A proposito di abusivismo, la domanda, restando a Carinaro, sorge spontanea: ma di fronte al diniego del comune che, beninteso, oggi si prepara ad orientare di nuovo le sue scelte verso gli interessi imprenditoriale con un piano di alienazioni allegato Bilancio (che vi spiegheremo meglio prossimamente), Canciello si è rassegnato oppure no? Stando a quello che vediamo dalle immagini satellitari no. Infatti, un pezzo di strada di via Larga, lato Carinaro, risulta coperto da un capannone, pur non essendo proprietà privata.

Grazie all’attività delle forze dell’ordine, ma anche in conseguenza del cambio dell’amministrazione comunale di Gricignano, questo ente ultimamente si è mosso per chiedere l’abbattimento di alcuni manufatti considerati abusivi, incrociando il solito ricorso al Tar già inoltrato dagli avvocati arruolati da Ferdinando Canciello e family.

Ma di tutto ciò torneremo a parlarvi nei prossimi giorni, perché cercheremo di non scrivere articoli troppo lunghi che complicano la comprensione di vicende già complicate di per sé, riguardando il settore della legislazione urbanistica e delle dinamiche relazionali tra certi imprenditori, certi uffici tecnici e certa politica dell’agro Aversano