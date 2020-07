ASI SOTTO INDAGINE. La Procura ha aperto un fascicolo sull’opaco e contestato nuovo Prg di Aversa Nord. La solita ombra dei Canciello

Vabbé, magari domani l’Asi compra altri articoli redazionali, ovviamente con soldi pubblici, dopo quelli già deliberati lo scorso 7 luglio

CASERTA (g.g.) – La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo di indagine sul Piano regolatore del comparto Asi di Aversa Nord. La competenza territoriale è determinata dal fatto che la sede del Consorzio intercomunale delle aree industriali si trova a Caserta, tra le altre cose, a pochi passi dal quella via Ponteselice che avrebbe dovuto ospitare il famoso Biodigestore, un’altra vergognosa storia, abortita malissimo in questi giorni, con il ritiro, da parte della Regione Campania, dei fondi assegnati.

Noi di CasertaCe abbiamo osservato con molta attenzione tutto ciò che da un anno e mezzo a questa parte è successo all’interno dell’Asi di Caserta. Questo non è stato gradito dalla suscettibile presidente Raffaela Pignetti, che, però, pure ci ha fatto piacevolmente divertire con le sue querele creative, mentre non si sono divertite le casse pubbliche consortili da cui la scelleratezza di un Comitato direttivo formato dai signori Gianni Comunale, rappresentante per Caserta, Alessandro Rizzieri, uomo del consigliere regionale Giovanni Zannini, Nicola Tamburrino, sindaco di Villa Literno, il quale si è dovuto assentare dal dicembre scorso, cioè da quando è finito agli arresti domiciliari, pur decidendo incredibilmente di non dimettersi dalla carica di sindaco e sospeso dal Prefetto. Incredibilmente fino ad un certo punto. Perché ai confini della realtà è finito proprio il Consorzio Asi, nel momento in cui, contro ogni logica di buona amministrazione e buona creanza, non ha provveduto alla sospensione di Tamburrino, il quale ha incassato per diversi mesi e ancora oggi (forse) la corposa indennità da membro del Comitato direttivo. Comitato direttivo che, essendo di tal fatta, non poteva non votare delibere da corte dei Conti, con le quali sono stati stanziati complessivamente circa 60 mila euro, non dal portafogli della Pignetti, o di Comunale, Rizzieri o Tamburrino, ma dalle casse dell’ente per finanziare incarichi rigorosamente esterni a professionisti di fiducia che, in sede penale non sono riusciti a vincerne nemmeno uno di processo, mentre in sede civile si sono aggiudicati un primo grado, Appello a dicembre, solo perché il sottoscritto, come sovente gli è capitato nella sua vita, ha dimenticato totalmente di nominare un legale e di costituirsi all’interno di un procedimento in cui, non essendo esistito, non ho potuto esprimere le mie ragioni e, quindi, automaticamente ho incontrato una scontata condanna risarcitoria.

Nonostante questo (e figuriamoci se dopo tanti anni di lavoro in questa terra ci facciamo impressionare da querele finalizzate solo a metterci il bavaglio), abbiamo continuato a presidiare. Del Piano regolatore del comparto di Aversa Nord abbiamo scritto in qualche circostanza. Ma, volutamente, non abbiamo approfondito più di tanto. E non lo faremo neppure questa volta, perché vogliamo sederci in poltrona e goderci lo spettacolo. Alla fine dell’estate 2018, dopo un anno dall’insediamento del gruppo tecnico che l’ha redatto, il nuovo Prg del comparto Asi di Aversa Nord, comprendente aree appartenenti e devolute dai comuni di Aversa, Teverola, Carinaro, Gricignano, è stato formalmente consegnato nelle mani dell’Asi, perché gli organi consortili potessero attivare la procedura di attivazione. Nell’anno, poco meno o poco più, che ha separato il momento dell’attribuzione dell’incarico, da quello della consegna delle tavole, sono avvenuti o meno degli atti di compravendita di terreni all’interno del perimetro Asi? Se sì, quanti di questi sono stati effettuati dai soliti Canciello, raggiunti oggi da un primo provvedimento giudiziario, con il sequestro di tre capannoni, per tutta una serie di irregolarità accertate dalla Procura della repubblica, presso il tribunale di Aversa-Napoli Nord? Chissà, lo scopriremo vivendo. Quel Piano regolatore è stato approvato dal Comitato direttivo, che ne ha proposto a sua volta l’approvazione (finale e decisiva) del Consiglio generale, formato da tutti i comuni che, con quote intere o frazionali, aderiscono al Consorzio. Dopo di che, queste tavole sono state inviate all’Amministrazione provinciale che, com’è noto, ha competenze specifiche in termini di controllo sulla rispondenza degli strumenti di programmazione territoriale comunali o intercomunali e le strutture normative che di questi costituiscono la cornice, a partire dal Ptcp (Piano territoriale di coordinamento provinciale).

Da quando poi CasertaCe ha cominciato a scrivere anche del nuovo Prg, questo sembra essersi completamente arenato negli uffici della Provincia dove ancor oggi giace. Ultima domanda: ma le tavole sortite dalla matita del gruppo tecnico sono le stesse arrivate mesi fa presso l’ufficio Urbanistica dell’Amministrazione provinciale? O magari qualche linea ha cambiato verso, direzione? Anche in questo caso, lo scopriremo vivendo.