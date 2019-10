ATTENZIONE! Truffa “del falso avvocato” tra gli anziani di MONDRAGONE e CELLOLE. Ma una vittima scopre il bluff

MONDRAGONE/CELLOLE (Maria Assunta Cavallo) – Diverse sono le segnalazioni che ci sono giunte da alcuni cittadini di Mondragone e Cellole, incappati in delle truffe che nelle ultime ore stanno colpendo gli anziani. A Cellole per esempio, alcuni pensionati sono stati truffati da un uomo che simula di essere un “fattorino” che si avvicina con la scusa di consegnare un pacco regalo per nome e per conto di un parente, pretendendo in cambio una somma di denaro. A Mondragone invece ieri mattina, intorno alle 12.30, un 81enne si è visto arrivare in casa un uomo che, dalla descrizione, somiglia a quello che avrebbe truffato gli anziani di Cellole. Lo sconosciuto ha finto di essere un avvocato e, per conquistare la fiducia dell’uomo, ha simulato una telefonata con il figlio della vittima. Ovviamente dall’altra parte della cornetta c’era un complice che ha chiesto di consegnare al finto legale, la somma di 600 euro. A questo punto l’anziano signore, non fidandosi, ha chiamato il proprio congiunto accorgendosi per fortuna del raggiro in atto. Il truffatore, avvistato in entrambe le città, è stato descritto come un uomo di circa 35 anni, vestito in giacca e cravatta e che viaggia su di un’ auto di colore blu, forse una Fiat Tipo o una Peugeot. Quello che lascia di stucco è che questo furfante conosceva perfettamente l’identità del figlio della vittima di Mondragone, il lavoro che svolge e, di conseguenza, anche gli orari in cui è assente da casa. Vi terremo aggiornati sull’evolversi della situazione. Il consiglio intanto rimane sempre lo stesso, di non fidarsi di sconosciuti che si presentano fuori la porta di casa con scuse varie, e di allertare subito le forze dell’ordine qualora ci si accorge dell’insidia in atto.