CASERTA – Una minore ha chiesto aiuto al capotreno di un convoglio sul quale viaggiava, proveniente da Napoli e diretto a Caserta, in quanto, alla sua presenza, un viaggiatore avrebbe compiuto atti osceni. Si tratta di un casertano di 35 anni che è stato individuato e fermato in stazione dagli agenti della Polizia Ferroviaria e denunciato per atti osceni e violenza sessuale. Il fatto è emerso durante i controlli della Polizia di Stato sui treni e nelle stazioni campane.