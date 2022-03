AVERSA. Baby gang scatenate. “Ragazzino preso a pugni in faccia. Gli hanno rotto anche gli occhiali”

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Baby gang prendono di mira coetanei e li picchiano. Scandaloso, ieri sera in Piazzetta Don Diana dei 15enni aversani hanno preso di mira dei loro coetanei per picchiarli e aggredire senza un motivo, solo per il gusto di dare sfogo alla violenza ed aggressività. Un atto vergognoso, fenomeno crescente in città.

A denunciare l’accaduto un valido cittadino che ha assistito alla violenza nei confronti di un gruppo di ragazzini tranquilli che erano seduti sulla panchina e che sono stati presi di mira e picchiati selvaggiamente da un altro gruppo. Il cittadino è intervenuto per aiutare le vittime, i piccoli criminali si sono poi dati alla fuga.

Questa la denuncia del soccorritore “Aversani che indignano…pensavo fossero ragazzi di paesi limitrofi giunti ad Aversa per fare casino..e invece no! erano tutti di Aversa. Li ho visti rincorrere e picchiare altri ragazzi, aggredire altri ragazzi che erano tranquillamente seduti su una panchina. Uno in particolare sembrava essere uscito di sabato sera solo per individuare ragazzi che si mostrassero più timidi e bravi come un animale fa con le sue prede, ma se lo avessi preso, da padre, gliene avrei date tante.. ha aggredito un suo coetaneo a pugni in faccia, seduto su una panchina nella piazza nuova in mezzo alla villa facendogli rompere anche gli occhiali, come un animale incattivito.. allora io mi chiedo ” devi essere cresciuto con un branco di animali per fare questo”. Genitori, se così potete o volete definirvi questi animali teneteli chiusi perché non meritano neanche di mettere la testa fuori dalla finestra.” Grande indignazione da parte dei cittadini aversani stanchi di tali episodi di violenza gratuita e immotivata.