AVERSA. Benedetto Zoccola il guastafeste: già 2 commercianti del mercato ortofrutticolo chiuso lavorano nei capannoni dei Canciello

AVERSA (g.g.) – Il guastafeste. Questo, soprattutto questo è stato Benedetto Zoccola, assessore ai lavori pubblici, rispetto alla vicenda del mercato ortofrutticolo comunale. Da guastafeste, da anomalo, da irregolare, da disadattato qual è, ha ragionato in base ad una valutazione di equità: la città di Aversa non può arrendersi alle speculazioni; una cosa sono i rapporti genuini e trasparenti tra pubblico e privato, altra cosa il potere di questa famiglia Canciello che ritiene evidentemente di poter fare il bello e il cattivo tempo dentro e fuori dalle aree Asi.

Benedetto Zoccola è un corpo estraneo a questo sistema: ha rotto le scatole, ha guastato la festa. Probabilmente, richiamati dalla nostalgia per le loro radici i Canciello che hanno iniziato coltivando asparagi, diventando poi, nel giro di pochi anni, tra gli immobiliaristi più ricchi d’Italia, volevano fare una sorta di città della frutta e della verdura. Capannoni, naturalmente in zona Asi, da trasformare in una sorta di centro commerciale. E che il progetto fosse già virtualmente partito e che mancava poco alla sua realizzazione, tutto sommato favorita dall’iniziativa dell’Asl che insieme ai carabinieri ha posto i sigilli alla struttura, certificando carenze che erano lì da 30 anni e che proprio nel momento in cui i Canciello stavano per lanciare la propria iniziativa, è stato dichiarato illegale ed inagibile.

Congetture? Ma quali congetture: due dei commercianti del mercato si sono già sistemati in uno dei capannoni di Canciello. Si tratta di Della Vecchia e Palmieri.

L’attivazione, da parte di Benedetto Zoccola, della procedura per la ristrutturazione e la riqualificazione dell’area attuale oggi sequestrata, rappresenta un suo personale successo. Cinquecentomila euro perché la città di Aversa possa dire con orgoglio di aver nel proprio patrimonio una struttura efficiente, moderna, al passo con i tempi.