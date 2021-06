AVERSA. Donna corre nuda in Piazza Vittorio Emanuele

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Donna si denuda in strada. È successo qualche giorno, in mattinata, in Piazza Vittorio Emanuele.

Protagonista della vicenda è Carmela, una persona senzatetto che vive per strada e sta spesso in zona.

Il singolare episodio è avvenuto sotto lo sguardo di passanti e automobilisti, che hanno subito lanciato l’allarme alle forze dell’ordine.

A fermare la donna sono stati i Carabinieri, che l’hanno affidata alle cure del 118.

I sanitari l’hanno ricoverata nel reparto di Psichiatria dell’ospedale.

Quando l’hanno fermata, la donna era in evidente stato confusionale.