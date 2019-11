AVERSA. E chi è Alì Babà? Canciello vuole il mercato ortofrutticolo e l’ex Texas dai Cesaro

AVERSA (gianluigi guarino) – Che storia pazzesca questa della famiglia Canciello. Eppure, chi scrive, ne ha viste di tutti i colori in provincia di Caserta negli ultimi 20 anni. Ma una cosa così effettivamente non c’era capitata mai di osservarla e naturalmente neppure di scriverne. Stamattina il consiglio comunale di Aversa ha affrontato la questione del mercato ortofrutticolo. L’opposizione ha posto delle domande alla maggioranza affinché questa potesse chiarire se effettivamente esiste un progetto di delocalizzazione gestito dalla famiglia Canciello e quindi di un trasferimento in un’altra area del mercato ortofrutticolo con contestuale business da parte degli ex coltivatori di asparagi divenuti dei veri e propri magnati della provincia di Caserta.

La richiesta dell’opposizione si basava soprattutto su una iniziativa che il consigliere comunale Fiorenzano, cioè quello più vicino a Stefano Graziano, così come hanno dimostrato gli ultimi avvenimenti extra politici, aveva fatto presentando una mozione per la delocalizzazione del mercato. Stamattina Fiorenzano non era in aula. Tutto ciò ha in qualche modo rafforzato l’idea dei consiglieri di minoranza, a partire da Alfonso Oliva, che l’operazione Canciello sia già in effetti in via di realizzazione.

Per la maggioranza ha risposto Paolo Santulli il quale ha parlato di siti di proprietà di pregiudicati. Non sappiamo se ce l’avesse col sottoscritto, ma uno come Santulli noi che conosciamo dai tempi in cui nel 2001 si candidò con Forza Italia e che ha cambiato una ventina di volte partito, perdoniamo tutto, perché a volte quando c’è una piena consapevolezza di sé, uno è portato ad arrabbiarsi. Quando questa consapevolezza di sé non c’è, com’è del tutto evidente, allora uno deve essere magnanimo.

Al di là di queste facezie, è chiaro che la vicenda va verificata ancora meglio. E dato che noi siamo sul pezzo, già stiamo lavorando tantissimo e lavoreremo ancora sugli interessi mastodontici della famiglia Canciello nell’Asi, ci impegneremo anche su questa cosa.

E verificheremo anche l’altra voce clamorosa che parla addirittura di un acquisto da parte della stessa famiglia dell’area Ex Texas, da anni ferma e al centro di tantissime polemiche. I Canciello l’avrebbero acquistata dalla famiglia Cesaro che com’è noto ne è proprietaria. Se dovesse essere fondata questa informazione, tenendo conto anche dell’acquisto degli stabilimenti dismessi della ex Olivetti a Marcianise, ci troveremmo di fronte ad un caso veramente incredibile, a dei veri e propri magnati che hanno costruito una fortuna enorme, sempre e comunque, però, attraverso un fatturato divenuto stellare ma costruito nel rapporto stabile e proficuo con gli enti, con il settore pubblico di governo e sottogoverno.