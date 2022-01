AVERSA. Evviva…”Il Ventinove”. Sabato l’inaugurazione del locale di pancake a forma di fallo e vagina

Un start up davvero particolare sta nascendo ad Aversa, si tratta de “ il Ventinove “ un luogo tutto rosa dove poter gustare soffici pancake dalle forme particolari: il ventinove (o pat rè criature) e la ciucina ( la madre dei criaturi).

L’inaugurazione è fissata per il 22 di gennaio ed è attesa da molti.

“Siamo i primi in Italia ad offrire questa tipologia di manufatto. Esiste in Spagna ed in Francia, da oggi anche in Italia. Si tratta di pancake a forma fallica e di vagina, immersi in cioccolata fondente o bianca e ricoperti di praline al cocco, di gelato e di tante cose buone. Inoltre il simbolo fallico presente nel logo, vuole essere un omaggio alla nostra Pompei. Infatti in tutte le case pompeiane era riportato sull’uscio di casa un fallo con le ali, simbolo di fertilità e buono auspicio” ha dichiarato Ida Iorio proprietaria della innovativa attività commerciale “Ho scelto di aprire in Via Seggio, da tempo nell’occhio del ciclone per le polemiche legate alla vendita di alcool ai minorenni, ed ho scelto di vendere dolci, solo dolci. Riportiamo i ragazzi a sorridere ed a divertirsi in modo sano, mangiando un pancake a forma di pene o vagina e facendo due foto ironiche. Vi aspetto, ci sarà da divertirsi!”