AVERSA. Incredibile ma vero: due maestre della scuola elementare “Cimarosa” si picchiano davanti ai bimbi della seconda elementare

Il fatto si è verificato ieri nella stessa scuola di cui ci occupammo per la inopportuna risistemazione del piazzale, realizzata gratuitamente dal super costruttore Ferdinando Canciello. Sono volati schiaffi e una delle due ha battuto anche la testa. Attesa per come si muoverà il dirigente Mario Autore

AVERSA – Del dirigente scolastico Mario Autore della scuola prima “Domenico Cimarosa” di Aversa, avevamo scritto quando, un po’ improvvidamente e di sicuro inopportunamente, accettò l’offerta dell’imprenditore tuttofare e onnipresente Ferdinando Canciello che, se non andiamo errati, gli sistemò il piazzale antistante l’istituto in maniera gratuita, dato che quella era la scuola frequentata da suo figlio.

Quel

fatto, che non aveva alcuna rilevanza degna di essere valutata su un terreno disciplinare, ci servì a ragionare sulla mentalità di un dirigente preposto dallo Stato, cioè dalla Repubblica Italiana, all’educazione e alla formazione dei propri bambini.

L’idea dello zio d’America, dell’imprenditore danaroso e munifico che si mette platealmente a disposizione per compiere lavori su un’area che non era né di proprietà di Autore né di Canciello, appartiene ad una forma di atteggiamento sociale giustificale nell’immediato dopoguerra, non certo oggi quando sarebbe opportuno invece che un dirigente scolastico faccia il dirigente, e che il genitore di un alunno faccia il genitore, senza intromissioni, magari ben travisate da una parvenza di generosità e filantropia, ma che in realtà nascono – com’è successo ad esempio per la storia degli accollatori del Santo di Carinaro, di cui pure abbiamo scritto – dall’attitudine dei Canciello di costituirsi uno status di onorabilità, di consenso sociale, che nessuna operazione immobiliare, più o meno borderline, nessun abbattimento o pseudo-abbattimento con ricostruzione in zona Asi potrà mai garantirgli.

Stamattina,

torniamo a parlare del dirigente scolastico della “Cimarosa” Mario Autore e speriamo che stavolta questi si muova in maniera lineare, rettilinea, privilegiando la ragione dell’equità valutativa su ogni forma di conformismo perbenista, di ineducativa difesa dell’apparente a scapito dell’evidente.

È successo, e ne abbiamo le prove altrimenti non l’avremmo scritto, che due maestre, entrambe di Aversa, i cui nomi non formuliamo per ovvi motivi ma conosciamo senza tema di smentita, si siano picchiate – sì, avete letto bene, picchiate – all’interno di un’aula ospitante una seconda elementare, cioè davanti a bambini di 7 anni, i quali non hanno potuto nemmeno godere sardonicamente della scena in quanto ancora smaliziati, cioè non dotati di quel minimo di concezione goliardica tipica di studenti con una carta d’identità più matura.

I bambini ne sono stati solo spaventati, quando hanno raccontato l’accaduto, punto per punto, ai genitori.

Le due docenti (si fa per dire), non erano nuove al contatto dialettico, alle liti anche furibonde consumate al cospetto dei loro alunni, ma non erano mai arrivate alle vie di fatto.

Cosa che è successa ieri.

Si parla di uno schiaffo, di un contatto fisico, di una caduta, di una delle due che avrebbe battuto la testa dovendo conseguentemente ricorrere alle cure mediche.

Cosa c’entra l’episodio del piazzale della Cimarosa riparato e ristrutturato dai mezzi da cantiere di Ferdinando Canciello con la vicenda delle due maestre che se le danno di santa ragione davanti agli alunni? Apparentemente, nulla, eccetto che per un elemento comune ad entrambi gli episodi: i lavori di Canciello furono auspicati e autorizzati dal dirigente Mario Autore, e sarà Mario Autore, nell’esercizio della sua funzione, a doversi occupare del caso e ad aprire una procedura di indagine amministrativa interna tale da strutturare il contenuto di una relazione da inviare agli organi superiori, a partire dall’Ufficio Scolastico Provinciale.

Se il dottor Mario Autore di oggi è lo stesso dottor Mario Autore che tuba con Ferdinando Canciello, allora aspettiamoci un insabbiamento, una operazione finalizzata all’obiettivo di sedare ogni notizia, ogni rumor, cioè un’operazione finalizzata alla promozione di quei principi dell’apparenza che determinarono questo intervento alla Achille Lauro, realizzato da Canciello nel piazzale della scuola.

Siccome però siamo stati inondati dalle segnalazioni arrivate da diversi genitori, l’operazione insabbiamento soporifero è, in parte, già saltata.

Siamo autorizzati, proprio alla luce dell’episodio di Canciello, a farci un po’ condizionare da un pregiudizio.

Però, chissà mai, magari il dirigente scolastico Mario Autore riterrà che l’adesione integrale e rigorosa alle norme vigenti, ai codici di disciplina, in pratica alla legge, rappresenti l’unica strada che un operatore dei processi educativi dei giovani debba attuare senza indulgere in alcun emendamento.