AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) La famigerata banda dei finestrini ha colpito ancora. Ieri sera nei pressi dell’area di sosta dell’ospedale hanno ridotto in frantumi il finestrino per depredare la vettura in sosta e poi si sono dati alla fuga. Grande indignazione e ira da parte dei cittadini.