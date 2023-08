AVERSA & LE ELEZIONI. Ma se Sergio Di Meo valuta solo l’ipotesi di candidarsi a sindaco con Graziano e Villano, Della Gatta, Pozzi, Yari Cecere e Nando Canciello, questa sarebbe la novità di un uomo della società civile?

Sono in tanti, soprattutto tra gli addetti ai lavori, ad affermare concordemente che questa trattativa è in atto anche perché il patron della pallavolo aversana non l’ha stoppata dall’inizio. E allora ci permettiamo di esporre qualche nostra riflessione

AVERSA (Gianluigi Guarino) – Di Sergio Di Meo ci parlano bene in molti, e tra questi molti c’è anche gente che stimiamo. Imprenditore, da anni tiene in vita con onore la lunga tradizione sportiva della pallavolo aversana.

Corteggiato dalla politica, il suo nome rimbalza spesso come opzione di riguardo durante i periodi in cui i partiti, che contano fino a un certo punto, e i gruppi economici e di interesse, che contano molto più dei partiti, devono scegliere candidati a sindaco che ritengono affidabili.



Noi di Casertace non conosciamo Sergio Di Meo, ma conosciamo molto bene coloro che, in questo momento, sembrano essere più vicini a perfezionare un’opera di convincimento che comunque non è ancora completata.



Conosciamo bene, cioè, Stefano Graziano e la sua controfigura Marco Villano, oggi vicesindaco e unico reale catalizzatore, anche in nome e per conto, del potere che conta, quello dei soldi, quello dei palazzinari, che mai come in questo tempo abbondano ad Aversa con le firme eccellentissime dei Della Gatta, dei Pozzi, dei Cecere e dei Canciello.

Questi ultimi reale variazione sul tema, in quanto non costruttori di appartamenti ma autentici specialisti dell’uso, che potremmo definire fantasioso ed estensivo, del territorio – esemplare quel che sta succedendo nella zona G dietro all’ospedale con la costruzione di una nuova Rsa – rispetto a come questo è stati classificato nei Prg vigenti da decenni e che nessuno ha realmente fretta di mandare in soffitta, soprattutto ad Aversa, altrimenti non saremmo arrivati alla settima o ottava proroga dei termini (parola che De Luca farebbe bene per decenza a eliminare dal suo vocabolario) fissati per l’approvazione dei nuovi Puc.



Non abbiamo notizie dirette della trattativa in corso tra la coppia Graziano-Villano e Sergio Di Meo.

Ma più persone che conoscono il volleyman, più persone che fanno politica attiva nella città normanna, ci dicono che questo tentativo è molto serio.

E ciò ci consente di incamerare un primo tratto di conoscenza, seppur solo deduttivo, del Di Meo.



Per carità, niente di decisivo per poter dire con sicurezza quale sia la visione della città che questo imprenditore ha nella sua testa.

Ma se Di Meo, come pare, sta valutando se accettare o non accettare la proposta di Stefano Graziano e Marco Villano, il solo fatto di pensarci su, ci fa ritenere che per lui non rappresentino fatti dirimenti le cose che stanno succedendo ad Aversa nell’ultimo anno e mezzo e che certo non possono essere ascritte alla sola responsabilità del dirigente dell’ufficio tecnico comunale Raffaele Serpico, che si muove non autonomamente ma in piena simbiosi con i desiderata di Marco Villano e dunque, di riflesso, di Graziano.



Se Di Meo sta solo ipotizzando di accettare la proposta di candidarsi a sindaco di Aversa, significa che è pronto ad essere un sindaco a metà o al 25%, con l’altro 75% saldamente nelle mani del cerchio magico dei palazzinari di cui sopra, di quelli che costruiscono mostri di cemento nel centro storico e che se li vedono sequestrare a causa delle rozze modalità con cui hanno violato le leggi urbanistiche in vigore e dopo aver già venduto 8-9 appartamenti a 300mila euro cadauno (questa volta, almeno una volta, rimasti loro “nel gargarozzo”); vuol dire che Sergio Di Meo sarebbe contento di essere il sindaco che passa sotto ai palazzi via Santa Marta, in piena zona A centro storico, nati su un terreno che Pozzi ha venduto a Della Gatta e su cui mai e poi mai si sarebbero potute costruire case di abitazione sulle ceneri reali di un opificio distrutto da un incendio e solo grazie alla revoca, firmata da Raffaele Serpico, di un permesso che lo stesso Serpico – avete capito bene – aveva concesso a suo tempo e che ora revoca, ma solo dopo la scadenza dei termini temporali previsti dalla legge.

Ciò in modo da spianare la strada a Della Gatta il quale, con un rapido ricorso cautelare al Tar, ottiene la revoca della revoca, senza che il tribunale possa entrare nel merito dello sconcio riguardante la violazione di tutte le leggi regionali, di quelle fatte da Bassolino e anche di quelle più permissive di Stefano Caldoro, sulle possibilità di incrementi volumetrici consentiti dal Piano Casa.



Vuol dire che per Sergio Di Meo non è un problema se nella zona di Aversa Sud, se costeggiando viale Gramsci, nasce un immobile di cinque piani, di 500 metri quadri a piano, collegato alla volumetria di un’abitazione colonica (risalente addirittura al tempo remotissimo, antecedente alla nascita dei Prg, delle cosiddette “case sparse”) che probabilmente, come dimostrammo con tanto foto pubblicate a suo tempo, non arrivava neppure a 80 metri quadri.

Eh beh, pur mantenendo una riserva, una piena presunzione di innocenza rispetto a una persona che – ripetiamo ancora una volta – non conosciamo direttamente, il solo fatto che Sergio Di Meo non abbia detto a Marco Villano: Ok, prendiamoci un caffè, parliamo di pallavolo e delle vacanze, ma non mettiamo in mezzo neppure un semplice cenno a un mio impegno politico con voi, perché io sono per la legge e non per quelli che la legge la mangiano e la digeriscono ogni giorno, infischiandosene di tutto e di tutti, dall’alto o dal basso della loro protervia da danarosi parvenue”

ci permette almeno di affermare che forse Di Meo non è proprio quest’uomo della provvidenza, come qualcuno tende ad avvalorare consegnando il concetto al senso comune degli aversani, colui che sarebbe in grado di governare la città, restituendo alla funzione di sindaco ciò che alla funzione di sindaco è attribuito dalle prerogative delle norme scritte nel Testo Unico degli Enti Locali.