AVERSA. Liceo artistico “Leonardo da Vinci”, docenti e studenti sul piede di guerra

Grido d’allarme del personale docente dello storico istituto normanno.

AVERSA. E’ un grido d’allarme quello che lanciano i docenti del liceo artistico “Leonardo da Vinci” di Aversa, esasperati dalla situazione drammatica in cui sta precipitando la storica scuola, in termini di qualità del servizio offerto. Tutto, pare, sia iniziato con l’arrivo della nuova dirigente, a settembre 2022, che ha contribuito a disfare (meglio il termine distruggere) una scuola che fino a tre anni fa era ambita da alunni e docenti. A ciò si aggiunge la sempre più precaria situazione della succursale di Casaluce dove oggi ed anche lunedì prossimo gli studenti non potranno fare lezione per mancanza della corrente elettrica.

Ma quest’anno, al di là delle manifestazioni di protesta iniziali da parte degli studenti che lamentavano disagi e carenze nella loro scuola, una tegola non indifferente è caduta sull’istituto artistico: il calo considerevole di iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Infatti, a fronte dei boom di richieste dei passati anni scolastici che rasentavano quota 200, quest’anno sono pervenute soltanto 105 domande di nuovi iscritti alle classi prime. Ciò comporterà come drammatica conseguenza la perdita di almeno tre classi prime con probabili ripercussioni sull’organico dei docenti e del personale Ata.

Eventualmente, ed a questo punto fondate, le proteste degli alunni di inizio anno sono state il presagio di qualche cosa che non andava bene tanto da far desistere l’appetibilità ad iscriversi allo storico liceo artistico normanno, fucina negli anni passati di tante mostre e lavori artistici sul territorio. A peggiorare la situazione, già critica di per sé, oggi è pervenuta ai rappresentanti d’istituto anche la protesta degli alunni frequentanti la succursale di Casaluce e di alcuni loro genitori che lamentano che da oltre 10 giorni la sede è priva di energia elettrica e acqua e che sono costretti a svolgere le attività didattiche in ambienti non sicuri ed anche privi di acqua potabile. Tale incresciosa situazione sicuramente non porterà giovamento per gli anni futuri alla credibilità dell’istituzione scolastica unica sul territorio che offre questo indirizzo di studi.