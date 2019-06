AVERSA. Oggi i funerali di Rio, 24enne scomparso dopo il terribile incidente

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Un fiume in piena, tantissimi amici e comuni cittadini per l’addio a Rio Andreozzi.

Oggi alle 16:00 si sono celebrati i funerali del giovane 24enne, in centinaia hanno affollato la Chiesa per dare l’ultimo saluto al giovane aversano, il quale ha perso la vita nel terribile incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì a Pignataro Maggiore. La salma è giunta nella chiesa Santa Maria di Costantinopoli di alle 14:00.

Ecco il toccante addio di un suo amico, Arturo P: “Non sono abituato a esternare i miei stati d’animo su FB , ma la scioccante notizia della scomparsa di Rio Andreozzi mi ha lasciato senza parole . Rio è cresciuto con noi , in palestra da sempre , un ragazzo educato rispettoso con tanta gioia di vivere . Purtroppo una tragica fatalità ce lo ha portato via senza che potessimo evitarlo . Sono emotivamente distrutto , non potrò mai dimenticare le nostre considerazioni calcistiche, il mio sfottò continuo sulla sua barba lunga , e sula sua esagerata cura della stessa . Non riesco a trovare parole da rivolgere al papà Massimo , che più di un padre era l’amico del cuore di Rio . Rio porterò per sempre il ricordo del tuo sorriso compassato nel cuore , una parte di te , una grande parte di sarà sempre con tutti noi in palestra , soprattutto negli spogliatoi , luogo di confidenze e amicizie indissolubili . Ciao Rio”