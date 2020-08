AVERSA. Rubano sui social le foto in costume delle ragazze per creare la “classifica dello stupro”

AVERSA (red.cro.) – Una classifica dello stupro. Un’accusa fortissima quella che il consigliere comunale di Italia Viva Mariano Scuotri ha messo nero su bianco sul suo profilo social. Secondo quanto racconta Scuotri, parole che potete leggere qui in basso, qualcuno avrebbe rubato dai profili social di ragazze di Aversa e dell’Agro foto in costume o simili, per iniziare questa terribile idea dell’hit parade sessuale. Riteniamo inevitabile che Scuotri, oltre che a raccontare sui coial la vicenda, contatti immediatamente le autorità giudiziarie per fornire tutte le indicazioni di cui è in possesso.

IL POST:

Qualche giorno fa è successa una cosa schifosa: uno stronzo o più (non esistono termini dolci) ha rubato dai profili social di ragazze di Aversa e dell’Agro foto in costume o simili e le ha utilizzate per fare una orrida classifica. Una classifica dello stupro, da film horror, da far girare sul web.

In Italia, al Sud, nelle nostre città c’è tanta strada da fare per abbattere pregiudizi, convenzioni e schematismi paternalistici e maschilisti. E porcate come queste sono la conseguenza di un’istruzione familiare molto spesso basata su modelli sbagliati, su padri e madri essi stessi, prima dei figli, condizionati da modelli che puzzano di un’arcaicità sociomafiosa che fa paura e genera la maggior parte dei problemi sociali delle nostre zone. E che mercifica il corpo della donna come materiale nelle mani degli uomini.