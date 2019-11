AVERSA. Ve lo diamo noi il mercato. Vergogna, due milioni e mezzo di canoni non pagati e alla deriva speculativa targata Canciello e appoggiata da Graziano, un no secco senza se e senza ma

AVERSA – (g.g.) Abbiamo le tabelle e dunque se qualche fenomeno tra i tanti soggetti che all’interno del comune di Aversa, nella parte politica ma soprattutto in quella burocratica, vorrà smentire, lo inchioderemo al muro l’elenco e con lui anche chi fa il fenomeno a negare il negabile.

La vicenda del mercato ortofrutticolo, tutto quello che è successo prima, ma soprattutto dopo il sequestro dell’area, ha acceso i riflettori su una questione maledettamente seria.

Seria, non solo perchè diverse decine di mercatali e le loro famiglie rischiano seriamente di attraversare una grave crisi economica, ma anche perchè il mercato ortofrutticolo di Aversa si configura come l’emblema della mala gestione della cosa pubblica.

Ad oggi, partendo, in linea di massima, dall’anno 2010, il comune di Aversa ha accumulato crediti che poi sono diventati vere e proprie perdite, che nessuno si è mai sognato di ripianare, per circa 2 milioni e mezzo di euro per canoni non pagati.

La questione è sempre la stessa: una classe politica ignorante, semi analfabeta ma soprattutto parassita, come può conquistare i voti se è ignorante, semi analfabeta e parassita? Comprandoli. O direttamente con i quattrini dell’economia sommersa che ad Aversa e nell’agro coincide, in larga parte, con l’economia tout court, oppure comprandoli lo stesso in via indiretta, facendo favori che non sono certo a costo zero ma che implicano l’utilizzo di soldi di proprietà dei cittadini, intesi come comunità.

Quanti politici, in questi anni, hanno preso i voti nel mercato garantendo a chi vendeva, l’esenzione totale e illegale dal pagamento dei canoni? Secondo noi, più di uno. E’ un vero e proprio schifo. Dovrebbero andare tutti davanti alla Corte dei Conti.

Questa è una politica scellerata in cui gli individui impegnati pensano solo ai propri affari personali e rubano, perchè creare una voragine di due milioni e mezzo di euro di mancato pagamento dei canoni, senza avviare procedure coattive di recupero, significa rubare. Senza se e senza ma.

Dopo aver distrutto tutto, ora la politica guarda con favore ai privati. Se poi i privati sono rappresentati dalla famiglia Canciello, una sorta di rullo compressore che, diciamocela tutta, ha privatizzato, trasformandole in “cosa loro” centinaia di migliaia, se non milioni di metri quadrati di terreno pubblico o di terreno privato che il pubblico ha consentito loro di comprare a prezzi stracciati e di guadagnarci sopra 40, 50, forse 100 volte di più, allora tu ti senti tranquillo sul fatto che nulla nell’agro aversano, ad Aversa e in provincia di Caserta sia cambiato.

La speranza è che qualche persona che pone il rispetto delle leggi, che pratica la legalità prima ancora di dichiararla, possa evitare questo sconcio e possa riuscire nell’impresa, perchè di impresa si tratterebbe visti gli interessi e gli sponsor politici che i Canciello hanno, a partire dal consigliere regionale Stefano Graziano, ampiamente rappresentato all’interno della maggioranza che oggi governa la città di Aversa, di ripristinare le condizioni affinchè nella stessa area dove ha operato fino a qualche settimana fa, il mercato possa riaprire in una condizione di regolarità, di pieno controllo e di pieno rispetto dei requisiti materiali stabiliti dalla legge.

In caso contrario, pensare immediatamente ad una delocalizzazione. Ma non fatta ad uso e consumo dei Canciello e dei loro affari, ma in un’area pubblica di cui il comune abbia pieno controllo e piena gestione.

Per quanto riguarda i due milioni e mezzo, se l’attuale amministrazione comunale è in grado di risalire all’origine di questi crediti, di scorporare, smembrare la somma, collegandola in quota parte a singole persone a singoli imprenditori che non hanno versato il canone negli anni, bene. Altrimenti subito le carte ai carabinieri o alla guardia di finanza e, naturalmente, alla Corte dei Conti.