Azienda del gruppo Canciello sotto processo per la mega operazione (immobiliare?) di Amazon. La data della prima udienza ad AVERSA

Il pubblico ministero Giovanni Corona ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio dell’ex dirigente del comune di Arzano Giovanni Napolitano e il tecnico di parte privata Francesco Napolitano eGaetana Canciello, titolare della società Ariete srl

AVERSA – Le competenze della procura della repubblica che opera presso il tribunale di Aversa-Napoli Nord riguardano una fetta ampia, cospicua della città metropolitana partenopea, in pratica tutta l’area Nord, ma anche i 19 comuni dell’agro Aversano.

Evidentemente, secondo la procura di Aversa-Napoli Nord, le attività del gruppo economico Canciello sono giuridicamente e, a questo punto, anche giudiziariamente discutibili solo per quel che riguarda gli insediamenti delle zone Asi del nord napoletano, specificatamente quelle di Arzano e Frattamaggiore, ma non in quelle intensive, capillari – secondo noi di CasertaCe che sicuramente nemmeno un capello rispetto alle competenze di un magistrato inquirente – dell’area Asi di Caserta, soprattutto in quella coincidente con il quadrante compartimentale denominato Aversa Nord, in pratica una sorta di campionato monomarca, visto che decine e decine di capannoni sono tutti contrassegnati con il marchio Marican della famiglia Canciello e su cui questa famiglia ha costituito quasi cento società.

Questa nostra affermazione che ci permettiamo di formulare grazie ad una lunghissima esperienza di militanza su questi argomenti specifici e declinati in decine, forse centinaia di questi articoli, prende l’iniziativa dal servizio giornalistico pubblicato su Terra Nostra News , a firma del collega Carlo Struzzolo, il quale informa che il tribunale di Aversa-Napoli Nord ha fissato per il prossimo 11 novembre la prima udienza.

Per il gruppo Canciello è imputata Gaetana Canciello, titolare della società Ariete srl, e condivide questo status con l’ex dirigente del comune di Arzano Giovanni Napolitano e il tecnico di parte privata Francesco Napolitano.

LA VICENDA

Secondo la tesi accusatoria, ponendo in essere un medesimo disegno criminoso Giovanni Napolitano (ex dirigente del comune di Arzano fino agli inizi del 2019), avendo ricevuto dalla società ITB s.r.l. a gennaio del 2018, la richiesta di variante al PdC (piano di fabbricazione) per la costruzione di un agglomerato industriale su Corso D’Amato ad Arzano e in parte ricadente anche nel comune di Frattamaggiore; a settembre dello stesso anno in violazione delle norme di legge, a sua firma, comminava una sanzione pecuniaria a carico della Canciello quale responsabile della società Ariete s.r.l.

Nel frattempo subentrata alla ITB s.r.l. e, così facendo, illegittimamente dava atto in ragione del silenzio assenso della pubblica amministrazione, la succitata pratica istruita onde ottenere il rilascio del PdC in variante, procurava intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale a Gaetana Canciello, in qualità di rappresentante legale della Ariete s.r.l., consistito nell’aver dato alla medesima la possibilità di edificare l’opificio in questione, desinato ad ospitare la multinazionale, conduttrice, non potendo egli far ricorso al disposto del succitato art. 20 in assenza di una qualsiasi preventiva corresponsione degli oneri concessori ovvero di una rata corrispondente somma fissata dall’amministrazione onde ottenere il rilascio del PdC, ovvero omettendo il tecnico di agire in autotutela per revocare lo stesso, illegittimamente ottenuto.

Attualmente, lo stabile è concesso in affitto alla società Amazon Italia s.r.l.