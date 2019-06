BAIA DOMIZIA. Antica strada romana cancellata e reperti sequestrati. Uno dei denunciati è il noto imprenditore Carlo Cilento dell’omonimo caseificio

CELLOLE – Probabilmente Carlo Cilento e l’altra persona che, insieme a lui, è stata denunciata dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico con l’accusa di aver cancellato, in pratica, una strada romana parallela alla Domiziana, a poca distanza da Baia Domizia, per compiere dei lavori di dubbia legittimità, avranno delle spiegazioni valide per questo e anche per la vicenda connessa del ritrovamento nell’abitazione dello stesso Cilento, notissimo imprenditore della zona, titolare dell’omonimo caseificio, di diversi e preziosi reperti archeologici provenienti proprio da quella strada.

Insomma, a ventiquattro ore di distanza dall’invio del comunicato stampa da parte dei Carabinieri siamo in grado di svelarvi il nome di uno dei due denunciati.

E siccome si tratta, ripetiamo, di una persona conosciutissima, pubblicamente rinomata, non possiamo non segnalare la sua identità, rimanendo a disposizione qualora lui o chiunque altro volesse esercitare il diritto, per noi filosoficamente sacrosanto, di ampia replica.