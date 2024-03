Beccato a cedere droga: carabinieri arrestano un 51enne

Notato in via dei Giardini Reali mentre …

CASERTA – Dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente il 51enne che ieri non è sfuggito all’attenzione di una pattuglia dei carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Caserta, che in abiti civili e a bordo di un’auto “civetta”, nel transitare in via dei Giardini Reali, hanno notato il 51enne consegnare un involucro a un giovane.

Bloccato e perquisito è stato trovato in possesso di 4 stecche di hashish, per un peso complessivo di gr. 19.27, nr. 7 involucri di cocaina, per un peso complessivo di gr. 2,28, ed inoltre la somma in denaro contante di 165euro suddivisa in banconote di vario taglio. Rinvenuti e sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’arrestato, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.