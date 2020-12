BIODIGESTORE PROGEST. Asi, riecco il metodo Canciello: l’ingegnere di SESSA AURUNCA Tramontana rilascia un parere ai Capece senza che questi abbiano ancora un titolo di proprietà. Secondo noi, non si può fare

Fermo restando il diritto del privato di aggiungere alle tantissime attività che già svolge, utilizzando in convenzione anche altri spazi non di sua proprietà, quella del biodigestore su 33mila metri quadrati, questa storia non convince noi come non convince i comitati che sul territorio si stanno già battendo

GRICIGNANO D’AVERSA – (Gianluigi Guarino) Sono sul piede di guerra i comitati dei cittadini nati in questi anni a Gricignano ma anche nei comuni circostanti, per dire forte e chiaro che quella zona che coincide con il comparto Asi di Aversa nord, ha già dato e subito a sufficienza in quanto ad impianti e ad altre situazioni collegate allo sversamento e al trattamento di rifiuti di ogni tipo.

La questione del biodigestore targato Progest continua ad inquietare. Noi di CasertaCe su questa vicenda ci siamo già pronunciati un paio di settimane fa, quando, in un articolo (CLIKKA QUI PER LEGGERLO), abbiamo scritto con chiarezza che fermo restando il diritto del privato, in questo caso la Progest, di avviare una procedura in linea con ciò che la normativa regionale prevede, siamo perfettamente d’accordo sul fatto che la stessa Progest (in effetti l’imprenditore è la Ambjenta Campania spa, ma noi per semplicità diciamo Progest perchè così è al di la del socio torinese), azienda, ripetiamo per l’ennesima volta, degna del massimo rispetto, si debba cercare, dopo aver tentato tra le altre cose un’operazione simile in zona Pignataro, che secondo noi invece era molto più adatto, un altro posto in provincia di Caserta, in quanto tutti i ragionamenti che i comitati portano avanti sono, assolutamente fondati e sensati agli occhi di chi conosce, anche sommariamente, la relazione tra questi territori e gli insediamenti, più o meno legali, di impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti.

Questa vicenda però, cioè l’innesco dell’iniziativa da parte di Progest che al momento non è ancora proprietaria del terreno dove dovrebbe nascere l’impianto, è stata resa possibile dalla conferma di una dottrina, di un metodo operativo che non abbiamo mai condiviso e che ancora una volta ha visto l’Asi, cioè il consorzio di comuni che gestisce le aree industriali, recitare un ruolo eccessivo, incomprensibilmente o troppo comprensibilmente protagonistico, al di la di quelle che dovrebbero, invece, essere le sue prerogative che discendono dalle norme e dai regolamenti a queste connessi.

Stavolta ad esporsi direttamente è stato l’ingegnere Carlo Tramontana, dirigente dell’area tecnica dell’Asi, originario e residente a Sessa Aurunca e, si dice, vicino all’attuale presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero, che magari, al pari nostro, nutre una grande stima nei confronti di Progest e della famiglia Capece, con la sola differenza però che noi siamo più disumani di Oliviero, perchè pur apprezzando il lavoro di quest’azienda, se riteniamo che una sua iniziativa, ad altissimo impatto socio ambientale, sia sbagliata, lo diciamo e lo ribadiamo, auspicando un confronto franco, trasparente, pubblico e possibilmente non impiantato da inutili messaggerie.

Detto questo, Tramontana ha rilasciato un “parere di congruità” al progetto del biodigestore, chiudendo la pratica, visto e considerato che trattandosi di una zona Asi, ha anche incassato i 3.600 euro classici dell’aliquota inserita comunemente nel novero degli oneri di urbanizzazione, come “istruzione della pratica“.

Su quale base l’ingegnere di Sessa Aurunca ha fornito questo parere di congruità? Perchè il giochino all’Asi di Caserta è sempre lo stesso: va uno, per esempio un nome a caso, Ferdinando Canciello, e dice che siccome lui ha un compromesso di acquisto in mano, chiede di avere la garanzia dall’Asi che poi su quel terreno che lui comprerà in seguito, si potrà realizzare l’operazione immobiliare di tipo più o meno industriale, in realtà più meno che più.

Ma questo non va bene perchè un’Asi che tiene la barra dritta, che non deve giocare partite diverse da quelle assegnatele dalle leggi, dai codice e dai regolamenti, deve occuparsi solo ed esclusivamente di chi può riconoscere formalmente, giuridicamente, come suo interlocutore, dunque un vero e formale proprietario di un terreno e non un quasi proprietario che poi se ipoteca l’operazione col parere, procede all’acquisto.

Insomma, l’Asi di Caserta fa le cose che non dovrebbe fare, tanto è vero che l’abbiamo definita più volte, area di sviluppo immobiliare, sostituendo quest’ultima parola all’aggettivo “industriale”. In questo caso, diventa come una società privata di consulenza, solo che la società privata di consulenza ti rilascia una fattura per un parere, su cui poi tu imprenditore, deciderai se rischiare o meno.

Questi imprenditori, Canciello, ora Capece e altri, vanno girando, al contrario, con una carta in mano, contenente un parere di congruità erogato da un ente pubblico che ha preso visione di un contratto di compravendita, ma solo eventuale, cioè condizionato dalla effettiva concessione del permesso a costruire.

Una condizione di impropria comodità, di improprio vantaggio competitivo rispetto a quegli imprenditori che magari certi lussi non se li possono consentire. Una rendita di posizione rispetto alla quale poi si sentono, perchè lo sono realmente, tranquilli e garantiti nel momento in cui si presentassero dei problemi dopo l’acquisto reale del terreno, che, facendo l’esempio del caso specifico, costa circa 2 milioni e 100 mila euro ma al momento dalle tasche di Progest è uscita solo una caparra di poco più di 300mila euro.

Ritornando all’Asi che fa un solo mestiere e non due o tre, se io sono un dirigente dell’Asi e nel mio ufficio entra un imprenditore che magari conosco personalmente, che dico, un Canciello o un Capece, gli dico, amico mio, ti posso regalare solamente un paradosso filosofico: so chi sei, ma non so chi sei. Nel senso, so, sia come persona che come dirigente di u ente pubblico, che ti chiami Canciello, Capece, eccetera, ma nn so chi sei perchè non hai alcun titolo per stare in questo ufficio dato che tu poni la questione di un terreno che formalmente non è di tua proprietà e per il quale manca dunque la condizione necessaria per l’attivazione di un procedimento di assegnazione dell’area. E la proprietà è quella che viene sancita, definita come massimo diritto reale nel codice civile e non quella eventuale, “se poi avremo….se poi potremo…” che volete propinarmi.

Poi magari nei prossimi giorni pubblicheremo per intero questo parere abilissimo rilasciato da Tramontana, sviluppando su di esso una nostra tipica analisi del testo. Perchè, come abbiamo promesso, chiudendo il nostro primo articolo, coltiviamo l’obiettivo di seguire la vicenda con molta cura e nel rispetto delle ragioni e delle tesi di tutte le parti in causa, da cui ci aspettiamo però, una identica forma di rispetto nei nostri confronti, su un piano di orizzontalità, perchè la nostra genetica non prevede proprio il concetto di subalternità rispetto a persone e cose, soprattutto quando le medesime appartengono, nel caso specifico degnamente, alla classe imprenditoriale.

Esiste la legge che è una cosa frutto della democrazia ma che sancisce norme e regole da rispettare al di la delle ragioni e dei punti di vista che si possono esprimere accettando o dissentendo dalle citate leggi e dalle citate norme. Il confronto, invece, in quanto tale, appartiene ad un’altra sfera della democrazia, cioè a quella che favorisce l’approdo a soluzioni utili per tutti, alte e mai realizzate sotto traccia o al ribasso, tra opinioni difformi. Questo processo è però autenticamente democratico solo se avviene alla luce del sole.

All prossima puntata.