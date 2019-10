Blitz della Polizia durante una festa: chiusa nota discoteca

AVERSA – Gli agenti del commissariato di Aversa guidati dal dirigente Vincenzo Gallozzi hanno effettuato un blitz all’interno del locale Panart ubicato a Carinaro (proprio al confine con Aversa) nella serata di domenica, dove erano presenti diverse centinaia di ragazzi, ed hanno verificato che vi erano numerose irregolarità amministrative.

Nel dettaglio sembra che il locale sia stato trasformato in discoteca, mentre era stato autorizzato solo per un ristorante da 150 posti. Gli stessi buttafuori presenti all’ingresso non erano autorizzati.

Il locale è stato chiuso dalla Polizia. La Procura della Repubblica di Napoli Nord ne ha disposto il sequestro preventivo.