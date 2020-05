BUFERA PER CANCIELLO. Stefano Masi risponde al sindaco Affinito e lascia ufficialmente la maggioranza

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO CHE CONTIENE L’ANTEFATTO DI QUESTO COMUNICATO

Carinaro, 27 maggio 2020

Al Sindaco di Carinaro

dott. Nicola Affinito



e p.c. Ai Consiglieri del gruppo“Carinaro Rinasce”

Oggetto: dimissioni dall’incarico di componente di commissione consiliare

permanente. Dichiarazione di indipendenza dal gruppo consiliare “Carinaro Rinasce”.

Egregio Sindaco,

mi sarà certamente consentita una breve replica alla lettera con cui informi la stampa,

senza aver avuto neanche l’eleganza di far prima notificare la decisione al sottoscritto,

di avermi revocato la delega consiliare alle attività produttive e quella di

rappresentanza del Comune di Carinaro in seno al Consiglio generale dell’Asi Caserta.

Avevo simbolicamente mantenuto tali deleghe solo per far comprendere ai miei

compagni di viaggio e all’intera Città, che non avevo alcuna intenzione di lasciare la

maggioranza nella quale ero stato eletto. Anzi, nei due documenti inviati alla stampa,

avevo più volte ribadito che la mia iniziativa mirava solo a creare uno scossone

all’interno della nostra compagine, nella speranza che essa, attraverso un confronto

interno, chiaro e senza infingimenti, sapesse tornare nell’alveo dei principi fondanti

del progetto Carinaro Rinasce, ossia quelli del rinnovamento, della discontinuità, della

difesa delle origini e della specificità delle destinazioni agricole del nostro territorio,

principi dai quali l’azione del governo cittadino sembrava allontanarsi.

Mi preme altrettanto chiarire, però, che non sono del tutto sorpreso della tua

decisione, essendomi ormai tristemente abituato a vederti prendere decisioni

diametralmente opposte a quelle che un Sindaco, ben consigliato, prenderebbe.

Una tendenza, questa, vagamente simile a quella che il padre della psicanalisi,

Sigmund Freud, aveva avuto modo di definire come “coazione a ripetere”.

Ad ogni modo, nella presente missiva mi preme innanzi tutto prender posizione circa

alcune dell’imputazioni che mi vengono fatte, tra cui quella secondo la quale sarei

colpevole di pensare che l’attuale amministrazione possa essere in qualche modo responsabile dei

ritardi dell’approvazione di alcuni atti amministrativi.

Debbo confessarti che mi sento quasi imbarazzato nel dovermi difendere da

un’accusa così risibile.

Credo che chi governa, da ancor prima della nascita della democrazia, è chiamato, in

qualche modo, a rispondere degli atti che compie, di quelli che non compie, e, più in

generale, della tempestività con cui tali decisioni vengono adottate.

Mi scuso, pertanto, se ho pensato che questa regola potesse valere anche per

l’amministrazione carinarese!

E’ davvero paradossale, poi, che mi venga imputato di aver dubitato della scarsa

collaborazione riscontrata o della capacità, o volontà, dell’amministrazione di

perseguire con determinazione ed efficacia gli obiettivi dichiarati.

Non ho certo colpe se, nella mia esperienza di vita e professionale, mi è sempre

capitato di vedere i titolari di cariche pubbliche apicali far, letteralmente, il diavolo a

quattro per ottenere un provvedimento desiderato, tanto più se esso consiste nella

elementare acquisizione di un necessario incarico di consulenza.

Molto meno frequentemente, invece, mi è capitato di veder premiati i funzionari che

alla predette finalità non avevano proficuamente collaborato.

E non tanto o non solo perché la nostra pubblica amministrazione si dovrebbe

reggere su virtuosi meccanismi meritocratici ma perché la situazione opposta, il

premiar chi non collabora proficuamente, ricorda lontanamente una condizione

patologica assai poco diffusa, ma molto discussa nella medicina moderna, che la

scienza psicologica definisce “sindrome di Stoccolma”.

Pur certo che tu ne sia immune, rimangono per me incomprensibili le ragioni del tuo

progetto di assegnare ulteriori funzioni a quel responsabile d’area che non aveva

trovato soluzioni ad obiettivi che l’amministrazione aveva dichiarato di voler

perseguire.

Lascia stare, pertanto, la moralità che presuntivamente avrei messo in discussione,

cosa che, invece, io non ho fatto né con la tua né con quella degli altri consiglieri della

maggioranza.

Attieniti, pertanto, alle mie dichiarazioni ufficiali e, se puoi, ai fatti, perché essi hanno

l’abitudine di esser difficili da smentire.

Quest’amministrazione nonostante nel mese di settembre 2019, in Consiglio, avesse

dichiarato che fosse in corso di definizione il procedimento di acquisizione di un

parere urbanistico, solo in data 12 maggio 2020 ha approvato l’avviso pubblico, con

un ritardo di oltre 240 giorni (8 mesi!) e dopo che il sottoscritto aveva rassegnato le

proprie dimissioni; tra l’altro più volte preannunciate.

Ti sembra di essere al cospetto di un’azione amministrativa efficiente?

A me, no!

Rispetto a tali fatti, e nel rispetto dei ruoli che il popolo ha assegnato a entrambi,

avevo chiesto a te di individuare le responsabilità e le cause nonché di farti promotore

di una svolta, a 180 gradi, dell’azione amministrativa.

Dai tuoi scritti e dalla decisione che mi hai comunicato a mezzo stampa, deduco che

l’analisi delle responsabilità che ti avevo chiesto, dopo 20 giorni dalle mie dimissioni,

si è conclusa con l’individuazione di un unico responsabile: il sottoscritto.

Che dire? Chapeau!

Se questa, inoltre, è la svolta a 180 gradi che ti era stata chiesta, ti faccio i miei

complimenti per aver, una volta tanto, intrapreso una direzione con la massima

chiarezza.

Eppure non sono lontani i tempi in cui alcuni consiglieri della precedente

maggioranza mandarono a casa l’ex Sindaca denunciando una deriva tecnocratica che,

a loro dire, mortificava la democrazia.

Perdona la domanda retorica: cosa è cambiato da allora?

Credo proprio nulla, se non, forse, il rapporto personale tra alcuni di essi.

E perché, poi, avrei dovuto prendere le distanze dalla lettura che il Direttore di

CasertaCe ha fatto della variante urbanistica approvata dal Commissario e, in

particolare, dal pensiero da egli espresso secondo il quale in essa c’è il paradigma della

mala-amministrazione, della mala-politica, dell’attitudine al compromesso al ribasso?

Mi sembra fossi proprio tu, come con arguzia ti è stato già fatto notare, che in un

comunicato diramato alla stampa, in data 16 maggio 2019, dichiarasti che: “Ed è

proprio l’ing. Ferriello che con il dott. Palmieri, commissario prefettizio, ha posto in essere alcuni atti

che proprio in questi giorni vengono definiti dalla stampa come assunti con “una procedura a dir poco

spericolata”, e con la quale si “procede ad una modifica dello strumento urbanistico vigente nel

Comune di Carinaro, in risposta ad una richiesta di permesso a costruire in area agricola”.

Questa non è né lungimiranza, né corretto agire per il bene del paese, chi pensa all’utile immediato

perde di vista il futuro di una comunità, anzi, si rende responsabile dello sfregio al suo bene più

prezioso: il territorio. Se tutti ci lamentiamo della puzza, dei cambiamenti climatici, della qualità

dell’aria, abbiamo ora l’obbligo di difendere il territorio che ci circonda e che non può essere

ulteriormente violato. Nel nostro programma non a caso la questione ambientale è centrale. “We

have a dream”: preservare alle generazioni future quello che resta di un territorio una volta

fertilissimo e bellissimo.”

Da chi devo prendere le distanze, Sindaco, da te o dal network CasertaCe?

Prima delle elezioni comunali, come avrai notato rileggendoti, avevate posizioni non

del tutto dissimili, cosa è cambiato da allora?

E, ancora, ti chiedo: cosa c’è da dissociarsi se anche alcuni Tar, mi riferisco, in

particolare, al Tar Latina n. 457/2018, hanno ritenuto che tra i poteri della gestione

commissariale non vi fosse anche quello di variare lo strumento urbanistico essendo,

quest’ultima, una scelta politica dell’Ente?

Sono convintissimo, pertanto, nel ritenere che l’indagine da te compiuta circa le

responsabilità per il ritardo accumulato in questa vicenda abbia avuto un’istruttoria

quantomeno manchevole.

In ogni caso, è massimamente necessario che ti attivi per rinnovare la predetta

istruttoria, con la massima tempestività, in quanto, ai sensi della legge n. 241/90, in

presenza di determinate circostanze, trascorsi 18 mesi dall’adozione dei

provvedimenti in questione, qualcuno potrebbe venire a dirci che, indipendentemente

dalla legittimità o meno degli atti, essi non potranno più esser annullati, per il solo

fatto del trascorrere del tempo.

E il termine di scadenza potrebbe essere assai vicino.

Che poi la normativa sia applicabile o meno alla presente fattispecie, in ogni caso, è al

momento irrilevante: in presenza di una maggioranza dimostratasi recalcitrante di

fronte a possibili responsabilità erariali per l’acquisizione di un misero parere

urbanistico io, al tuo posto, agirei con la massima tempestività.

A te, pertanto, il compito di permettere che il Consiglio comunale di Carinaro si

esprima sulla variante urbanistica adottata dal Commissario prima di tale scadenza.

Dico ciò senza considerare che l’Area Urbanistica, per gli atti di propria competenza,

potrebbe certamente assumere le proprie determinazioni in totale autonomia,

considerato che è noto a tutti (a tutti?) che agli onori corrispondono altrettanti oneri,

e che, un giorno non molto lontano, qualcuno potrebbe interrogarsi su cosa è stato

fatto in tale settore in questi 12 mesi.

Quanto a me, come vedi, continuo a dar consigli in scienza e coscienza, pur

consapevole di aver assunto il ruolo di quella figura mitologica che era Cassandra,

inascoltata a causa delle nefaste profezie e non particolarmente amata da coloro che

avevano il privilegio di ascoltare i suoi vaticini.

In ogni caso, è chiaro che la tua decisione (rectius, le tue recenti decisioni), di non

imprimere quella svolta a 180 gradi da me richiesta ma liquidare la questione

individuando il sottoscritto come agnello sacrificale, apre scenari politici del tutto

nuovi nei quali l’ottenimento della mia fiducia sugli atti da approvarsi dovrà esser

guadagnata giorno per giorno, provvedimento per provvedimento.

Le tue decisioni, infatti, mi costringono ad assumere da oggi la posizione di

consigliere indipendente, pronto a sostenere solo iniziative e atti che vanno nella

chiarissima direzione della difesa degli interessi generali della mia Città, ma anche

pronto ad oppormi fieramente a quelle iniziative che non vanno nella direzione della

rinascita di Carinaro.

Ciò anche per il rispetto dei tanti elettori che decisero di accordami la loro preferenza

personale e, in particolare, di quelli che lo fecero credendo che un’altra Carinaro era

possibile.

Questa scelta, spero capirai, mi impone di rassegnare anche le dimissioni dalle

commissioni consiliari in cui sono stato designato, non solo perché quelle nomine

avvennero per la mia appartenenza alla maggioranza, ma anche per non fornire

ulteriori alibi all’amministrazione che deve essere messa nelle migliori condizioni

possibili per operare per il bene della Città.

Questo nuovo ruolo che mi accingo a rivestire, probabilmente, sarà assai complesso

per via dello stretto sentiero che lascia intravedere ma, sono certo, sarà da me svolto

con la passione di sempre e con la rinnovata convinzione di contribuire a migliorare il

mio paese che – sia chiaro – è, e resta, il mio unico obiettivo.

Stefano Masi