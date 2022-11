BURGER KING. La sfida di Antonio Lieto. Stasera l’inaugurazione a Maddaloni. TUTTE LE FOTO

Grande folla per l’apertura del fast food in via Napoli. Il 27enne imprenditore di Marigliano, già proprietario di altri Burger King, è pronto ad aprire almeno altri 50 fast food in tutt’Italia.

MADDALONI Anche Maddaloni ha il suo Burger King. Nuova apertura del ristorante, in via Napoli 500 a Maddaloni, di uno dei ristoranti della celebre catena internazionale di fast food. A tentare questa “nuova impresa” è stato Antonio Lieto, giovane imprenditore napoletano, per la precisione di Marigliano, già proprietario di altri Burger King e pronto ad aprire almeno altri 50 fast food in tutt’Italia.

All’inaugurazione tante persone, giovani e famiglie, che hanno voluto gustare uno tra i tanti hamburger che la catena di ristorazione offre. Per il 27enne Antonio Lieto certamente un giorno felice; per Maddaloni ed i suoi ragazzi, soprattutto, un nuovo punto di ritrovo in cui poter gustare anche un ottimo panino.

la catena internazionale tutto iniziò il 4 dicembre 1954, quando a Miami, James McLamore e David Edgerton aprono il primo Burger King. Dopo soli tre anni nasce il whopper, l’hamburger più famoso del fast food. Dopo il primo ristorante di Miami, nel 1963 la catena apre fuori dagli Stati Uniti, a Puerto Rico. Ma il viaggio continua, raggiungendo il Canada sei anni più tardi e finalmente l’Europa, nel 1975 a Madrid e nel 1999 a Milano. Da allora tanti altri punti di ristorazione sono sorti nel mondo e in Italia. Ed ora Antonio Lieto promette di aprire altri 50. Un grosso in bocca al lupo.