CALCIO IN LUTTO: addio a Nicola Pannone, ex direttore della Casertana

Padre dell’attuale sindaco di Afragola. Le condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni

CASERTA – Lutto nel mondo del calcio locale, si è spento Nicola Pannone, ex direttore generale di diverse importanti squadre italiane, tra cui la Casertana, padre del sindaco di Afragola Antonio Pannone. La notizia della sua dipartita è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale della società Afragolese, squadra per cui Pannone ha lavorato nel corso della sua carriera calcistica, attraverso un post in Facebook: “Nicola Pannone, uomo di calcio tra i più vincenti d’Italia, ci ha lasciati. Tante partite, 22 campionati vinti. Un decano del calcio che in carriera ha concluso diverse stagioni guardando tutti dall’alto verso il basso. Già Direttore del Siracusa, della Casertana, della Juve Stabia, della Puteolana, dell’Aversa Normanna, del Latina e della nostra amata Afragolese. Con dolore salutiamo un amico di tutti noi, padre del nostro Direttore Generale Vincenzo e del nostro Sindaco Antonio“.