Camorra al Comune di Capua. Antropoli, Zagaria e i cugini Verazzo chiedono il processo con rito abbreviato

Ieri l’udienza a Napoli davanti al gup Fabio Provvisier: in corso il procedimento bis per gli appalti in odor di camorra. L’ex sindaco Antropoli già assolto dall’accusa più infamante, ovvero aver favorito il clan dei Casalesi.

CAPUA Il pm della Dda Maurizio Giordano aveva già chiesto, lo scorso giugno, la modifica del capo di imputazione per i cugini Francesco e Giuseppe Verazzo di Casal di Principe, coinvolti nell’inchiesta bis sugli appalti in odore di camorra al Comune di Capua. Nel corso dell’udienza tenutasi ieri mattina, invece, quasi tutti gli imputati, tranne l’imprenditore Domenico Pagano e Domenico Farina, hanno chiesto il giudizio abbreviato. Ad essere giudicati dal gup Fabio Provvisier saranno, quindi, i due Verazzo, l’ex sindaco di Capua Carmine Antropoli, gli amministratori locali Marco Ricci e Guido Taglialatela, il dirigente comunale Francesco Greco, Francesco Zagaria, Alfredo Maria Centivi e Luca Diana in quanto presunti prestanome di “Ciccio e’ Brezza”.

imputati sono accusati, a vario titolo, di associazione camorristica, concorso esterno al clan dei Casalesi, turbata libertà degli incanti aggravata dalla finalità mafiosa, abuso d’ufficio, corruzione e riciclaggio. L’inchiesta partì proprio dalle dichiarazioni dei pentiti (Francesco Zagaria,) ma ricordiamo anche che Carmine Antropoli, ex sindaco di Capua e stimato chirurgo del Cardarelli, lo scorso maggio è stato assolto dall’accusa più infamante, quella di avere favorito il clan dei Casalesi, ovvero la fazione di Francesco Zagaria. Ciccio e’ Brezza è stato, infatti, ritenuto inattendibile. Nel collegio difensivo. Si torna in aula il 3 marzo prossimo. Per il 22 marzo è prevista la sentenza.