CAMORRA, CEMENTO & POLITICA. Ecco dove Francesco Zagaria Ciccio ‘e Brezza “prese la patente” per gli appalti pubblici. L’imprenditore di S.MARIA C.V. che gli fece conoscere diversi politici

CAPUA – Francesco Zagaria Ciccio ‘e Brezza ha raccontato, nell’interrogatorio reso nello scorso mese di gennaio, di aver eseguito i lavori di urbanizzazione del comune di San Prisco al fine di ottenere la Soa.

Dunque ha una data precisa del momento in cui diventa un imprenditore che, per la legge, può partecipare e aggiudicarsi appalti pubblici, con tanto di legittimazione giuridica, dato che la Soa non è una marca di detersivi, ma una certificazione solenne che abilita un’impresa a partecipare a gare di importo superiore ai 150mila euro. Vale per 5 anni. Naturalmente è rinnovabile. Viene rilasciata da un organismo tecnico, emanazione dell’autority nazionale per la vigilanza dei contratti pubbici, cioè dallo stato italiano.

Ora si può discutere sull’opportunità di questo o di quel politico di dialogare in maniera più o meno impropria con Francesco Zagaria. Ma che un comune, un sindaco, potesse impedire la sua partecipazione ad una gara ed eventualmente anche l’aggiudicazoone della stessa, è semplicemente sbagliato, perchè il sindaco avrebbe compiuto un atto illegale.

Ripetiamo, poi si può ragionare sul dato dell’opportunità, ma se uno ti arriva con la patente dello stato italiano, peraltro suffragata dall’inserimento all’inserimento nella white list della prefettura, tu non lo puoi bloccare. Per cui, in questa storia, se ci sono responsabilità, queste sono diffuse a tutti i livelli, ma proprio a tutti, visto che contemporaneamente Ciccio e’ Brezza incamerava la Soa dallo stato italiano, e nei ritagli di tempo, per puro hobby, partecipava allegramente agli omicidi di camorra.

Quello che poi racconta è all’interno del documento che contiene il suo lungo e già citato interrogatorio, non sappiamo se ancora terminato in tutte le sue sessioni, collegio, esame del pubblico ministero, controesame dei difensori.

Con in mano la certificazione Soa Zagaria comincia poi, a sua detta, ad eseguire dei lavori pubblici anche a Capua. Siamo negli anni che precedono il 2006.

Chi gli presenta altri politici fu un imprenditore di Santa Maria Capua Vetere che per CasertaCe non è certo uno sconosciuto: Maurizio Gaudiano, il cui nome è emerso nella famosa ordinanza del 2013 sulle relazioni tra clan dei casalesi e aree criminali e imprenditoriali di Santa Maria Capua Vetere in forza della sua relazione parentale con Alfonso Salzillo, già processato e anche condannato e, per anni, protagonista della politica di Santa Maria Capua Vetere e dello sport, al comando del Gladiator Calcio, proprio insieme al Gaudiano che, da parte sua, aveva, se non ricordiamo male, un’impresa della segnaletica stradale, gratificata da diversi affidamenti diretti e da parecchie somme urgenze evidentemente perorate dal cugino Salzillo, da parte delle diverse amministrazioni comunali di Santa Maria Capua Vetere.

Nel dettaglio, Gaudiano avrebbe detto a Francesco Zagaria: “Guarda, Franco, perché non fai tu questi lavori?”, pure perché all’epoca disse: “io non mi voglio mettere, devo avere a che fare dopo con… sicuramente verrà qualcuno, o del clan Schiavone o qualcuno, quindi fallo tu, ti passo questi lavori”.

I lavori pubblici a cui fa riferimento Zagaria sono quelli delle strisce segnaletiche di tre rotonde, site a Capua. Li avrebbe eseguiti in qualità di subappaltatore di Gaudiano.

Ovviamente, se Maurizio Gaudiano vuole replicare a quanto dichiarato da Francesco Zagaria, noi siamo qui.