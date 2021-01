CAMORRA. Che feeling tra il re dei supermercati Paolo Siciliano e tutti e tre i nipoti di Michele Zagaria. In un’INTERCETTAZIONE la carriera ed altre confidenze

In verità, c’eravamo, come scritto ieri, portato il lavoro avanti e dunque ci stiamo limitando comodamente a proporre nostri articoli in cui in pratica, prevedevamo tutto quello che poi è successo

CAPODRISE – Sempre nel corpo dell’ordinanza-Parmalat c’è un’intercettazione ancora più importante di quella di cui ci occupammo a quel tempo e che abbiamo ripreso ieri mattina (CLIKKA QUI PER LEGGERE), con le voci di Adolfo Greco, dominus delal distribuzione Parmalat in Campania e due suoi riferimenti aziendali.

L’intercettazione ancor più importante di quella appena citata mette insieme le voci dello stesso Adolfo Greco, che aveva gli uffici pieni di microfoni e di Nicola Capaldo, fratello di Filippo Capaldo e dunque a sua volta nipote di Michele Zagaria che, evidentemente in quegli uffici aveva libero accesso.

Nicola Capaldo è un fiume in piena; parla dell’assunzione di suo fratello Filippo nell’azienda di Paolo Siciliano in una sede di San Nicola La Strada, e poi declina una sorta di biografia personale e professionale di quest’ultimo, partendo dal tempo in cui da semplice gestore di un cash, fino ad arrivare al pieno controllo di decine e decine di supermercati, vere e proprie catene, formate da 22, 23 esercizi commerciali, in cui Siciliano aveva assunto, nel racconto di Nicola Capaldo, il totale monopolio della distribuzione.

Il rapporto tra la famiglia Capaldo e Siciliano era, sempre secondo Nicola, tanto stretto da aver chiesto all’imprenditore di far gestire uno dei suoi supermercati al terzo fratello, cioè a Francesco Mario Capaldo.

