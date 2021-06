Camorra & supermercati. La Dda vuole l’arresto bis per i Capaldo, Siciliano e altri 4

CASAPESENNA – La Dda ha presentato ricorso in Cassazione e chiesto l’arresto bis per i fratelli Filippo, Nicola e Mario Francesco Capaldo, nipoti del boss Michele Zagaria. Stiamo scrivendo dell’indagine sui supermercati per i quali l’antimafia ha invocato un secondo arresto anche per Paolo Siciliano, Alfonso Ottimo, Viola Ianniello, la figlia Michela di Nuzzo e il marito di quest’ultima Giovanni Merola. L’udienza dinanzi alla Suprema Corte è fissata per la metà di giugno. Si tratta del ricorso contro la raffica di annullamenti delle misure cautelari decisa dal tribunale del Riesame di Napoli.