CAMORRA & SUPERMERCATI. 600mila euro gestiti a MADDALONI da Michela Di Nuzzo, in nome e per conto del nipote di Michele Zagaria. I 30mila euro in contanti che gli manda Siciliano “pesce a bambola” dopo la scarcerazione

Altre intercettazioni molto interessanti, il cui testo integrale pubblichiamo in calce all’articolo. Grande confidenzialità con Miranda Piccolo, consorte del citato Filippo Capaldo e battute salaci con Jennifer Sanchelli fidanzata di Nicola Capaldo. Il fastidio della Di Nuzzo di fronte alle esortazioni della banca e dalla posta con le impiegate Marta Mirto e Barbara, ad investire i soldi depositati. E al Cedi di San Nicola La Strada…

CASAPESENNA/MADDALONI – (g.g.) Michela Di Nuzzo e sua madre Viola Ianniello hanno carta bianca. Filippo Capaldo ma anche gli altri familiari, si fidano ciecamente di queste due insospettabili donne maddalonesi. Il rapporto è confidenziale. Ci sono intercettazioni telefoniche e ambientali in cui si capisce l’amicizia strettissima tra la Di Nuzzo e Miranda Piccolo, moglie di Filippo Capaldo, al punto che la Piccolo si dice commossa al cospetto di un biglietto scrittole da Michela Di Nuzzo.

Dalla commozione alle battute gaie: sono quelle che la Di Nuzzo e sua madre Viola Ianniello si scambiano con Jennifer Sanchelli, fidanzata di Nicola Capaldo. Battute salaci tese ad evidenziare la particolare irrequietezza dello stesso Nicola Capaldo, al cospetto di quelle che la Ianniello, discorrendo al telefono con Jennifer Sanchelli, definisce “le femmine“.

Queste sono le relazioni emotive. Poi ci sono le cose più serie, più concrete. Ad esempio, Michela Di Nuzzo ha tranquillamente accesso anche all’abitazione della madre di Filippo Capaldo, cioè di Beatrice Zagaria, sorella di Michele Zagaria. Accesso per operazioni delicatissime. Perchè, il portare la frutta, così dice Miranda Piccolo rivolgendosi alla suocera, significa portare soldi in contanti a casa Zagaria.

In un primo momento, Beatrice non scorge Michela Di Nuzzo, ma la nuora al telefono le dice di aprire il cancello perchè è lì ferma in auto pronta ad entrare per effettuare la consegna.

I Capaldo sono di casa anche nelle strutture di Paolo Siciliano. In un’intercettazione, ad esempio, si comprende che l’incontro tra Nicola Capaldo, accompagnato dal padre Raffaele Capaldo, con la Di Nuzzo e la Ianniello avviene davanti alla struttura Cedi di San Nicola La Strada, cioè l’area di distribuzione tra le più importanti dell’imprenditore di Capodrise.

Il giudice, nella sua premessa a una serie di intercettazioni contenute nell’ordinanza dell’altro giorno, fa anche riferimento a un momento particolare, cioè a quando Filippo Capaldo, dopo un significativo periodo trascorso in carcere, anche in regime di 41 bis che parte dal febbraio 2016, viene scarcerato. Ed è Paolo Siciliano che indica a Viola Ianniello di recarsi dal fratello Giuseppe Siciliano per prelevare la somma di 30mila euro in contanti, da consegnare, evidentemente per le prime spese, al neo scarcerato Filippo Capaldo.

Poi c’è tutta l’interessantissima dinamica dei conti correnti o meglio di un conto corrente bancario e di un libretto di risparmio postale, intestati a Giovanni Merola con delega a sua moglie Michela Di Nuzzo. Vi invitiamo a leggere perchè interessanti sono tutte le intercettazioni.

In rapida sintesi, al 15 gennaio 2020, cioè meno di un anno fa, i Ros dei carabinieri hanno accertato che presso la filiale di Maddaloni del Banco di Napoli era depositata sul conto corrente appeno citato la somma di 314 mila euro. Si tratta di un conto aperto nel 2006 e che a un certo punto, anche su pressioni degli operatori bancari a cui Michela Di Nuzzo (“Con questo nuovo direttore è un problema, col vecchio “girogliava”), come potrete leggere, ha tentato di resistere, ha dovuto mobilizzare, nel senso che i liquidi sono quasi scomparsi dagli estratti conto ma sono stati sostituiti da investimenti sicuri, semplici, tipo i buoni a risparmio.

Dunque, per motivi facilmente comprensibili, nessuna avventura complicata e pericolosa in titoli azionari quotati in borsa. E’ chiaro che tutti quei soldi sono stati sempre gestiti in maniera molto conservativa da parte della Di Nuzzo, la quale si arrabbia non poco, parlando con la sorella Mena, per il bombardamento di telefonate che avrebbe ricevuto dall’impiegata di banca Marta Mirto che la invitava appunto a muovere quei soldi per garantirsi dei sicurissimi guadagni.

Stesso discorso capita con un altro bene mobile, stavolta un libretto, aperto nel 2008 da Giovanni Merola all’ufficio postale di Maddaloni. In questo caso, è un’altr aimpiegata, una certa Barbara, ad esercitare pressioni affinchè i soldi trovino uno sfogo almeno minimo in un investimento. Nello stralcio dell’ordinanza che pubblichiamo in calce, leggerete l’elenco completo dei movimenti di quel libretto, come del resto leggerete quelli del conto corrente bancario, ma soprattutto incrocerete una cifra di 295mila euro in buoni e polizze, rilevata sempre il 5 febbraio 2020, cioè sempre meno di un anno fa e 20 giorni prima rispetto al momento in cui gli stessi Ros dei carabinieri hanno fatto la rilevazione in banca.

In pratica, fra i 314mila euro fotografati al Banco di Napoli il 15 gennaio e i 298 mila euro rilevati il 5 febbraio alle Poste, siamo a 612mila euro. Una cifra – nota il giudice – spropositata e ingiustificata rispetto al reddito familiare di Giovanni Merola, di Michela Di Nuzzo e di Viola Ianniello.

