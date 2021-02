CASAPESENNA – Partono domani mattina le discussioni davanti al tribunale del Riesame per l’inchiesta sui supermercati del clan dei casalesi. Saranno discussi lunedì i ricorsi dei fratelli Filippo, Nicola e Mario Francesco Capaldo, Michela Di Nuzzo, la madre Viola Ianniello e il marito Giovanni Merola di Maddaloni. Per quanto riguarda invece l’imprenditore Paolo Siciliano di Capodrise, l’udienza per il suo ricorso non è stata ancora fissata.