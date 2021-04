Canciello ci chiede 4 MILIONI di euro di danni e crede di farci paura. Noi vi raccontiamo di un altro cantiere sequestrato, di sanatorie e…

Nelle foto che pubblichiamo potete rendervi conto della differenza tra quella che era l’area al confine tra Carinaro e Gricignano, nel solito circo ASI, al momento del sequestro del cantiere, e quello che è oggi. Da qualche tempo non scrivevamo di questo imprenditore, ora, siccome non sia mai detto che ci facciamo intimidire dalle azioni giudiziarie, è il tempo di tornare a combattere

CARINARO – Sapevamo che certi articoli, chiamiamoli così, redazionali, cioè di promozione acritica e senza contraddittorio di attività imprenditoriali di un certo tipo, rappresentassero solo un’antica tradizione de “Il Sole 24ORE”.

Giornale in cui tu compri uno spazio nel quale inserisci uno o più articoli, se scuci i soldi per davvero puoi avere una pagina, con cui autocertifichi che il tuo studio, la tua azienda, siano un fiore nel deserto dell’inefficienza.

Ultimamente, abbiamo capito che anche “Il Mattino” si è organizzato allo stesso modo, pubblicando il seguente titolo: 500milioni di investimenti per 3mila posti di lavoro”.

Naturalmente questo autentico Padre Pio dell’occupazione è sempre lo sesso. Trattasi del marchio Doc della famiglia Canciello, che, a quanto ci risulta ultimamente ci ha citato in giudizio, come fanno tutti quelli che non hanno argomenti per articolare un contraddittorio, che non hanno temi nitidi da opporre alle nostre ragioni in un contesto di confronto democratico che noi, come abbiamo scritto cento volte, siamo disponibili a ospitare pubblicando integralmente gli scritti di chi non la pensa come noi.

Niente di che: siamo abituati e sappiamo che la battaglia solitaria contro certi poteri passa, come è passata sempre in frangenti simili, per grattacapi di tipo giudiziario affrontati con la nostra dignità, che sopperisce ai mezzi economici che uno come Ferdinando Canciello è in grado di mettere in campo chiedendoci un risarcimento dei danni che non abbiamo ancora letto ma che sicuramente sarà proporzionale al prestigio e all’autorevolezza della storia di questi imprenditori di Frattamaggiore trapiantati, anzi trapiantatissimi, nell’agro aversano e nell’area ASI di Aversa Nord in particolare dove, durante la gestione della presidente Raffaela Pignetti ha fatto letteralmente il bello e il cattivo tempo.

Avanti, dunque, con serenità e con una tranquillità maggiore rispetto al passato, perché non vogliamo dare a nessuno la possibilità, neppure ai Canciello, di strumentalizzare qualche testo espresso con la passione di chi riesce ancora ad indignarsi di fronte a una procedura amministrativa realizzata con modalità a dir poco opache.

Oggi torniamo ad affrontare la questione delle cosiddette sdemanializzazioni. Ma prima di tuffarci in questo argomento, diciamo solo una cosa: neppure la promessa di 100mila, o anche di 1 milione di nuovi posti di lavoro può valere e prevalere sul primato del Diritto, sulla integrità della relazione tra un soggetto di questo diritto e la legge, che va rispettata senza se e senza ma.

Perché la difficoltà non sta nel promettere migliaia di posti di lavoro, avendo in mano compromessi o promesse di vendita su terreni sterminati, che però verranno acquistati realmente solo quando certi permessi a costruire saranno ottenuti a conclusione di procedure a dir poco fantasiose ed estrose, con la solita casta di dirigenti comunali o intercomunali pronta, chissà perché, a prestarsi ad ogni tipo di nefandezza.

Per promettere 3mila posti di lavoro e 500 milioni di investimenti, occorre solo possedere un carattere, una attitudine alla promozione costante dell’apparenza.

Canciello è contestabile per le procedure che adotta, ma quando se ne esce con queste boutades, adotta un registro tipico di certi mondi che, coltivando il bisogno frutto dell’arretratezza economica di certi territori, hanno ottenuto di vivere e di operare al di sopra di ogni legge, al di sopra di ogni sindacato democratico.

Andiamo avanti: la famosa area-cantiere al confine tra i Comuni di Carinaro e Gricignano d’Aversa, oggetto di una richiesta di sdemanializzazione, fu sottoposta a sequestro.

Agirono i Vigili Urbani di Carinaro, su richiesta specifica formulata loro dai Carabinieri che avevano già posto sotto sequestro un altro immobile di Canciello costruito, naturalmente, in difformità con il titolo posseduto.

Nella fotografia in alto potete vedere com’era quest’area più o meno nel momento in cui fu sequestrata.

Nella foto a destra, si vede com’è adesso.

Lavori intensivi che hanno quasi completato l’insediamento, l’ennesimo, Marican o Vega che dir si voglia.

Ciò non vuol dire che i Canciello abbiano violato i sigilli di un’area sequestrata.

Riteniamo, invece, che abbiano operato dopo essersi dedicati al loro sport preferito, le cui regole sono declinate nell’ormai famoso articolo 36 da noi sviscerato più volte, del Testo Unico dell’Edilizia.

Evidentemente, Canciello ha avuto un permesso in sanatoria. Ma andiamo per ordine.

La difformità contestatagli riguardò l’ampliamento di circa 200 metri quadrati, in pratica una leggera traslazione del fabbricato sul lotto.

Leggera, naturalmente, per l’Ufficio Tecnico che formulò la contestazione. Ancora, un’altezza del fabbricato di 13 metri e mezzo a fronte dei 7,95 metri consentiti dal titolo autorizzativo.

E poi, la specialità della casa: inglobazione preventiva di una strada comunale all’interno del cantiere, nelle more, perché questo qui la legge se la fa lui, di una richiesta di sdemanializzazione peraltro discutibilissima in quanto priva di diversi presupposti e non corredata dalla solidità di alcuni elementi, a partire proprio da quei titoli di proprietà già consolidati che sono cosa ben diversa da una semplice promessa a vendere.

L’unica spiegazione sui tempi molto dilatati di questa probabile istanza di permesso in sanatoria può essere legata, ad esempio, ma se vuole Canciello ha tutte le porte aperte per replicare a questa nostra ipotesi, alla sua attitudine al risparmio, alla morigeratezza.

Se nessuno si fosse accorto, infatti, di quella difformità, avvertendo i Carabinieri, non sarebbe stato necessario chiedere un permesso in sanatoria. Conseguentemente, i Canciello avrebbero risparmiato un bel po’ di quattrini.

Dicevamo della strada comunale inglobata. Sarà interessante, nei prossimi giorni, commentare quella che potremmo definire la storia di un Comune, quello di Carinaro, “cornuto e mazziato”.

Perché non solo Canciello ha inglobato la strada, ma ultimamente ha fatto anche causa al citato Comune con motivazioni a dir poco singolari. Alla prossima puntata.