E beh, chapeau! Canciello darà 3 mila posti di lavoro con 500 milioni di investimento. Se risponde a queste 5 DOMANDE, Nobel per l’Economia e tre lauree honoris causa

Ci ha fatto dispiacere un po’ perché è andato a pagar spazi redazionali in altri giornali, compreso il sempre accogliente Sole 24 Ore, e non ha mandato queste notizie a noi che gliele avremmo pubblicato gratis, con la minima condizione di questa cinquina di stupidissimi quesiti

TEVEROLA (g.g.) – Ferdinando Canciello oltre che fumantello è anche birbantello. Memorabile, per quanto riguarda la prima attitudine, la sua irruzione nell’aula consiliare di Carinaro quando si discuteva della sua pretesa di ottenere una maxi variante al Piano Regolatore, incredibilmente riscontrata da più atti amministrativi firmati dal commissario prefettizio, l’allora pensionando Luigi Palmieri, e dall’ingegnere Davide Ferriello, in pratica un corpo ed un’anima con il Canciello. E memorabili destinati a diventare anche i comunicati stampa o articoli redazionali, diciamo così, pubblicati in questi giorni anche in giornali che, com’è noto, fittano legittimamente degli spazi in cui un imprenditore, un professionista può dar sfogo ad un’attività di autopromozione.

Il birbantello li manda a tutti, ma non a noi (chissà perché, boh) di CasertaCe. L’ultimo della serie l’abbiamo incrociato oggi su Il Sole 24 ore. Birbantello e anche un po’ fesso, il prode Canciello, perché noi, come ha potuto ben capire dai report ricevuti dal suo direttore commerciale con il quale ci siamo intrattenuti in una circostanza e in maniera molto cortese e serena, non abbiamo necessità di sostentamento. Infatti, su CasertaCe si “esce” gratis. Nel senso che non si tira fuori nemmeno un euro, ma questa gratuita è inversamente proporzionale all’esigenza di ottenere un marchio di qualità, che ha se non ha un costo materiale, ha sicuramente un prezzo di tipo morale. Ora, se Canciello afferma, così come fa nel suo articolo redazionale, che le sue aziende stanno per lanciare un piano di investimenti che al confronto il Piano Marshall è stato una sorta di donazione della Caritas, vuol dire che ha perso un’occasione. 500 milioni di euro investiti per 3 mila posti di lavoro, mica pizze e fichi.Ma noi, signor Canciello, le avremmo dedicato non un articolo, ma un agiografia da santo di Serie A.

Perché qui c’è poco da discutere: se le risorse che le consentono di realizzare un piano di investimenti senza precedenti, relativamente all’iniziativa di un imprenditore autoctono, nell’Italia meridionale sono frutto di una serie di operazioni lineari in cui il suo intuito, la sua capacità di intrecciare felicemente i flussi della domanda e dell’offerta microeconomica, cioè di vincere la battaglia della leale e pulita concorrenza in un mercato aperto, allora non merita critiche, bensì elogi sperticati.

Siccome il processo di beatificazione è questione ancora prematura, non possiamo esimerci dal lavorare affinché lei, signor Canciello, guadagni la mitica copertina del mitico settimanale americano Time come “Persona dell’anno 2021”, come l’uomo che, partendo dagli asparagi, riuscì da vero self-made-man a raddrizzare l’economia dell’Italia meridionale ai tempi del covid, altro che sogno americano. Meriterebbe quella copertina, così come al suo tempo l’hanno meritata Reagan, tre o quattro papi, Obama, un paio di re e di regine. E meriterebbe anche due/tre lauree honoris causa in Economia a Cambridge, alla Yale University, a Berkley e anche, perché no, al prestigiosissimo e specializzatissimo MIT, che sta per Massachusetts Institute of Technology.

Noi siamo pronti. E sarebbe stupido chiederle soldi per la promozione, perché in questa nuova Età dell’Oro che inizierebbe grazie alla sua capacità e alla sua munificenza, “ci andrebbero bene tutti”, compresi finanche noi di CasertaCe. Si renderà conto, signor Canciello che, per conquistare gli altari, deve dimostrare che tutti questi soldi che le consentono di realizzare il piano devono essere pienamente giustificati. E allora, vogliamo aiutarla con un procedimento rapido. Già in passato le abbiamo chiesto di rispondere a tono, nel merito, a qualche domanda da noi posta. Se lo farà ora e ci convincerà, veniamo per penitenza a fare le pulizie da Marican 1 a Marican 462. Promesso.

Prima domanda: nelle 140/150 società che lei ha costituito si sono verificati negli ultimi anni variazioni nella struttura di proprietà? In poche parole, quante sono e quali sono le società costituite dai Canciello, partecipate dai Canciello e che oggi sono formate da persone diverse o da società non riconducibili alla vostra famiglia?

Seconda domanda: quando, passando dinanzi ai capannoni della zona Asi, leggiamo sempre e comunque un cartello Marican che campeggia, cosa significa? Che lei ha chiesto la concessione all’Asi? Ha superato la procedura al comune di Teverola, o di Gricignano, o di Carinaro, e poi, rispettando la norma che non consente operazioni, diciamo così, immobiliari, che non consente vendite e locazioni per i primi nove anni, si è messo a produrre di tutto e di più, dai lumini ai laminati? Questa risposta è importante perché sa cosa dicono i malpensanti? Che lei ha costituito centinaia di società con le quali ha avuto la titolarità di edificare un numero impressionante di capannoni, salvo poi, sempre con queste società, alzare bandiera bianca, vendendo le quote a chi, manco a dirlo, l’attività in quel capannone esercita. Noi sappiamo che non può essere così, perché se invece fosse così, parliamo della più grande e mastodontica elusione (se non violazione) delle norme Asi che rendono indisponibile la proprietà immobiliare acquistata da un imprenditore. Confessiamo che anche noi ci siamo fatti ingolosire con la battuta del cazzo dell’Area di Sviluppo Immobiliare, vera sigla dell’Asi che sta invece per Area di Sviluppo Industriale, ma vi aspettiamo.

Terza domanda: quanti capannoni lei ha costruito grazie alle concessioni ricevute dal comune di Teverola, ai sensi dell’articolo 36 del dpr 380/2001, soprattutto ai tempi della premiata ditta Lusini-Pitocchi? Nel caso in cui fossero parecchie, sarebbe doveroso da parte sua citare in giudizio quegli imbecilli di Google, che ancora oggi tengono nella loro area Maps delle fotografie farlocche che vorrebbero dimostrare come nei luoghi in cui le ha costruito, pardon, ristrutturato capannoni non c’era alcuna pre-esistenza, ma c’erano erba e pecorelle. Ecco, un chiarimento o una bella azione giudiziaria contro Google Maps ci vorrebbero proprio.

Quarta domanda: può confermare con sicurezza matematica, signor Canciello, che lei ha costruito centinaia e centinaia di capannoni avendo tutti i titoli, a partire da quello di proprietà? Un diritto che, se ricordiamo il manuale di diritto civile di Alberto Trabucchi, non è un diritto reale che si costituisce sulla promessa (quella è un’altra cosa), ma è un diritto reale che si esercita avendo un radicale e completo titolo di possesso, superiore, apicale rispetto ad ogni altra forma di possesso, al punto da acquisire un identità diversa, di vero e proprio dominio, su un bene immobile o mobile. Mica per caso si sarà distratto qualche volta e ha fatto nascere la gallina prima dell’uovo, magari acquisendo la concessione senza avere la titolarità di quel diritto tanto grande da essere inserito in Costituzione?

Quinta e ultima domanda di quelle fondamentali, risparmiandole l’incomodo di formularne un’altra ventina che pur le andrebbero fatte: ultimamente ci siamo occupati della sdemanializzazione di alcune strade di proprietà pubblica, precisamente di Gricignano e Carinaro, che lei, legittimamente ha chiesto di acquisire alla sua proprietà privata. Dato che ha dimostrato nella citata seduta turbolenta del consiglio comunale di Carinaro, di essere cultore della materia, del funzionamento del massimo organismo rappresentativo dei cittadini di un comune, non è che poi mandiamo la documentazione all’Accademia di Stoccolma per farle assegnare il Nobel all’Economia e quei parrucconi mezzi comunisti se ne escono con il fatto che una sdemanializzazione necessita di una deliberazione dell’organo consiliare? Magari lei pensa di averla ricevuta, incrociando i suoi passi con i vari Moretti, con i vari Lucariello, il primo vicesindaco di Carinaro e grande elettore di Giovanni Zannini, il secondo ex consigliere comunale di Gricignano e consorte di un attuale consigliera. Si tratta fondamentalmente di suoi dipendenti, anche se Moretti sostiene di non esserlo più, ne prendiamo atto, ma non siamo certi. Ricordiamo che essere dipendenti, ex dipendenti, fruitori di Bentley e di Ferrari, non significa che l’appello nominale lo possa fare Ferdinando Canciello dalla scrivania del suo ufficio.

Non abbiamo alcun dubbio sul fatto che il signor Canciello risponderà dettagliatamente a queste domande e a quel punto CasertaCe scriverà solo articoli a favore, lottando affinché questo meridionale anticiclico, capaci di trasformare ogni zolla di area agricola in oro e assunzioni, possa avere che il posto merita nella nostra hall of fame dei benefattori e filantropi e nella storia dell’economia globale.