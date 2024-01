CARINARO ALLE ELEZIONI. La Dell’Aprovitola, già in campo con Canciello, sfotte con un video Nicola Affinito. Stefano Masi in campo con una sua proposta politica

Qui sotto il video pubblicato con l’intenzione di mettere alla berlina l’ex primo cittadino, per il quale, anche alla luce dell’inchiesta giudiziaria che lo coinvolge e che avrà un seguito con una camera di consiglio frutto dell’opposizione alala richiesta di archiviazione, sembra restringersi lo spazio per una ricandidatura

CARINARO – (g.g. ) Mano mano stiamo inserendo nella nostra trattazione quotidiana i comuni che di qui al prossimo 8 e 9 giugno andranno al voto, contemporaneamente alle elezioni europee, per eleggere i sindaci e i consiglieri comunali.

Chiaramente per motivi organizzativi e perché rimaniamo un piccolo giornale in termini di quantità di risorse, inversamente proporzionali alla qualità delle stesse e agli articoli che proponiamo ogni giorno ai nostri lettori, potremo concentrarci, purtroppo, solo sui comuni più grandi ossia Aversa, Castel Volturno e Casal di Principe cioè sui tre che voteranno con il sistema del doppio turno trattandosi di luoghi con una popolazione superiore ai 15mila abitanti e, dunque teatro di un eventuale turno di ballottaggio qualora nessuno dei candidati a sindaco dovesse raggiungere il 50% più un voto al primo turno, già fissato per domenica 23 e lunedì 24 giugno.

Ma ci sono dei comuni di dimensione più piccola che, almeno ai nostri occhi, possiedono un grande peso specifico. Carinaro, ad esempio, è uno di questi. E’ il Comune dove siamo riusciti, forse, a bloccare la mega speculazione attivata da una incredibile sequenza di delibere, pubblicate al tempo dall’allora commissario prefettizio, Luigi Palmieri, ad opera del noto imprenditore di Frattamaggiore trapiantato ad Aversa, Ferdinando Canciello, su terreni agricoli complessivamente estesi per 200mila metri quadrati.

E’ chiaro dunque che Carinaro era, resta e resterà per tali motivi, un nostro target rappresentando il cuore, insieme ai contigui Teverola e Gricignano, della sempre appetibilissima e controversissima area ASI del comparto Aversa nord.

E proprio da Ferdinando Canciello ripartiamo nel momento in cui abbiamo trovato questo video, pubblicato dalla ex sindaca Marianna Dell’Aprovitola o da suo marito, il dettaglio è del tutto irrilevante.

Vengono mostrate delle fasi di una esposizione pubblica dell’ex sindaco Nicola Affinito, dimessosi poco tempo fa. L’obiettivo evidente è quello di metterlo alla berlina. Questo dimostra due cose: prima di tutto che Marianna Dell’Aprovitola si sente già in campo per la candidatura a sindaco e poi dimostra che ritiene Nicola Affinito un possibile, anzi probabile concorrente elettorale.

La Dell’Aprovitola gode dello storico appoggio di Stefano Graziano, ma stavolta potrebbe anche contare sul sostegno politico e materiale di Ferdinando Canciello che avrebbe deciso di mollare definitivamente il suo interlocutore primario Mario Moretti , che per un periodo è stato anche un dipendente del citato Canciello, svolgendo al funzione di assessore e se non andiamo errati anche di vice sindaco

Per quanto riguarda Nicola Affinito è probabile che questo attacco, portatogli dalla famiglia Dell’Aprovitola sia vano. A quanto pare, infatti, il disfacimento della sua amministrazione lo abbia indotto ad una riflessione approfondita e oggi sembrano essere scarse le possibilità di una sua ricandidatura, tenuto conto che, tecnicamente, è ancora sotto indagine per la nota vicenda della presunta concussione attuata contro il segretario comunale, sebbene la Procura della Repubblica presso il tribunale di Aversa-Napoli Nord abbia innescato al marcia indietro proponendo l’archiviazione della posizione dell’ex sindaco, ma incontrando l’opposizione del denunciante, cioè del segretario, con conseguente attivazione di una camera di consiglio nella quale tutte le parti si ritroveranno davanti a uno dei gip del tribunale normanno.

A complicare, poi, una ricandidatura di Affinito, ci sarebbe la forte determinazione del consigliere comunale Stefano Masi, che molto contribuì alla vittoria di Affinito prima di passare immediatamente all’opposizione anche per l’atteggiamento eccessivamente morbido che il citato Affinito aveva assunto nei confronti dei piani di Ferdinando Canciello a intenzione di presentare una sua proposta politica ede elettorale ai cittadini di Carinaro.

Questa la situazione al momento. Ma avendo deciso di seguire al campagna elettorale di Carinaro, vi andremo presto altri aggiornamenti.