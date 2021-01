CAMORRA & SUPERMERCATI. LE INTERCETTAZIONI. Siciliano “pesce a bambola” nella morsa di mamma e figlia di MADDALONI. “Le amazzoni” di Filippo Capaldo e del clan dei Casalesi

Nei colloqui in carcere con i suoi fratelli, il nipote Michele Zagaria, allo scopo di creare molta attenzione sulla figura di Michela Di Nuzzo, disse loro di spargere la voce che fosse la sua amante

CASAPESENNA/CAPODRISE (g.g.) – Sono le ultime tre intercettazioni, acquisite nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dopo le due già pubblicate ieri, dei colloqui tra Filippo Capaldo e suoi diretti congiunti, cioè i fratelli Nicola, Francesco Mario e la moglie Miranda Piccolo. E’ un contributo interessante da cui si evince, a nostro avviso, chiaramente che non avendo capito quanto tempo avrebbe trascorso in carcere ed essendo evidente la sua supremazia di leadership rispetto ai fratelli, Filippo Capaldo è costretto a rischiare qualcosa, e cioè a parlare troppo ma soprattutto a scoprire il ruolo inequivocabile quanto imprevedibile dell’allora 30enne, anzi 29enne maddalonese Michela Di Nuzzo e di sua madre Viola Ianniello, formalmente dipendenti di Paolo Siciliano e del suo mega centro di distribuzione, ma in realtà rappresentanti Filippo Capaldo e del clan dei Casalesi con pieni poteri all’interno di quelle aziende.

Come potrete leggere nelle tre intercettazioni, Filippo Capaldo da un lato è preoccupato, ma si tranquillizza nel momento in cui i fratelli gli dicono che Michela Di Nuzzo, evidentemente si sentiva ancor più responsabilizzata dopo l’arresto del nipote di Michele Zagaria, garantisce di potersi occupare di tutto e di più. Poi si parla anche di Paolo Siciliano e non manca qualche spunto polemico e qualche commento non certo elogiativo da parte del Capaldo in carcere e dei suoi fratelli. Infine, quando Filippo Capaldo si pone il problema della posizione ormai rivelata di Michela Di Nuzzo, raccomanda ai suoi congiunti di far girare la voce che si tratta della sua amante.

QUI SOTTO LO STRALCIO DELL’ORDINANZA