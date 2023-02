CASERTA. A famiglie indigenti i computer dismessi dal Comune

I pc rigenerati erano stati cambiati dopo Covid

CASERTA – Il Consiglio Comunale di Caserta ha approvato all’unanimità una mozione, proposta dal consigliere e presidente della IV Commissione permanente “Politiche Sociali”, Francesco Guida, e firmata dai componenti della stessa Commissione, che prevede la distribuzione di personal computer rigenerati e alle famiglie bisognose della città. Questi pc sono quelli che erano in dotazione agli uffici comunali e che recentemente, in corrispondenza con l’emergenza sanitaria legata al Covid, sono stati sostituiti nell’ambito degli interventi di ammodernamento e potenziamento dell’infrastruttura tecnologica del Comune di Caserta , per ottimizzare i servizi da remoto a favore dell’utenza.

L’INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI BENEFICIARI

computer, opportunamente rigenerati e perfettamente funzionanti, saranno distribuiti alle famiglie meno abbienti e presso i quali vi siano minori conviventi in età scolare. L'individuazione dei potenziali beneficiari sarà effettuata dai Servizi Sociali del Comune. L'intervento si propone di dare un aiuto concreto ad alcune famiglie che vivono in uno stato di bisogno, ma anche di contribuire, sia pure in parte, ad assicurare sempre di più il diritto di accesso ad internet a tutti i cittadini, superando il divario digitale che tuttora sussiste. Si tratta di un'iniziativa che si include all'interno del programma di potenziamento delle infrastrutture immateriali in atto in città, anche grazie ai numerosi finanziamenti ottenuti nell'ambito del PNRR nel campo della transizione digitale